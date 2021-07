Arbaaz Khan explique comment la pandémie a frappé l’industrie cinématographique, traitant des trolls en ligne et plus

Arbaaz Khan (Photo : IE)

La pandémie de covid-19 a durement frappé le monde. L’économie a subi le coup le plus dur lorsque les entreprises ont été fermées brusquement en raison d’un verrouillage provoqué par une pandémie, entraînant des pertes quotidiennes massives. L’industrie de Bollywood, lors du premier incident du genre, a subi le même coup avec des théâtres, des salles de cinéma fermées et des films retardés pour freiner la propagation de la pandémie. L’ensemble de l’industrie cinématographique était sous l’objectif des internautes et des chaînes d’information télévisées pour le népotisme et les histoires de drogue.

L’acteur-cinéaste Arbaaz Khan a également fait l’objet, entre autres, d’une pêche à la traîne massive en ligne. L’acteur a parlé de l’impact des abus en ligne et de la pêche à la traîne auxquels Bollywood a été soumis. Non seulement les artistes ont souffert professionnellement mais aussi psychologiquement, a déclaré Arbaaz Khan. C’est un endroit difficile pour nous d’être mentalement. Les abus, les trolls arrivent comme une vague, il n’y a aucune explication d’où exactement cela a commencé. Lorsqu’un tel type de réaction survient – pour quelque chose dont nous n’avons aucune idée et la dévastation qui se produit en cours de route nous laisse demander « Pour quoi » ? Vous ne comprenez pas quel est ce train en marche dans lequel les gens ont soudainement sauté ? Un an et demi dernier m’a été ridicule, a ajouté l’acteur.

Parlant de la façon dont la pêche à la traîne ruine beaucoup de gens, il a déclaré : « Qu’essayaient-ils d’accomplir et qui essayaient de s’enfuir si férocement » ? Ils ont ruiné la vie de beaucoup de gens. Ceux qui pouvaient garder leur cou au bord de l’eau ont survécu. Mais, s’ils (les trollers) avaient fait ce qu’ils voulaient, ils auraient poussé la tête des gens vers le bas et les auraient noyés. De nos jours, personne ne parle des dommages psychologiques et professionnels que la plupart des gens ont subis à cause de ces accusations et trolling. Quel est l’intérêt d’avoir des tribunaux dans le pays lorsque les gens ont des procès dans les médias?

Les plateformes de médias sociaux et même les chaînes d’information grand public ont accusé Bollywood d’être un centre de toxicomanie. Post que, 34 principaux producteurs de Bollywood (Shah Rukh Khan’s Red Chillies Entertainment, Salman Khan Films et Aamir Khan Productions et Arbaaz Khan Productions) ont approché la Haute Cour de Delhi, cherchant à empêcher certaines chaînes d’information de faire des remarques irresponsables et diffamatoires et de mener des procès médiatiques contre ses membres.

Arbaaz Khan a déclaré que le trolling et les abus sur les réseaux sociaux ne semblaient pas organiques. On aurait dit que c’était organisé pour faire tomber les gens de Bollywood. Il n’y avait pas de vérité et les gens continuaient à abuser des acteurs sans aucune preuve solide.

Jusqu’à présent, il n’y avait que deux professions très appréciées : le cricket et le théâtre. Les joueurs de cricket et les stars sont restés protégés. Les joueurs de cricket bénéficient toujours de la protection tandis que les étoiles sont démystifiées. C’est comme une campagne contre les étoiles. Les mensonges sur les artistes ont été nourris si intensément, à tel point que même leurs proches les appelaient pour leur demander si c’était bien la « vérité ». «Nous avons commencé à recevoir des appels de nos parents/amis nous demandant si quelque chose d’écrit sur quelqu’un est vrai et nous devons en rire. Même mon nom y a été traîné. Les gens appelaient et demandaient : « Est-ce qu’Arbaaz a fait ça ? » Ensuite, vous réalisez que les gens prennent toutes ces choses au sérieux », a-t-il ajouté.

