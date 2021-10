Arbismart, RBIS va exploser en novembre 2021

POSTE SPONSORISÉ*

Dans le marché haussier actuel, la valeur de tous les types d’actifs numériques augmente, mais la prochaine baisse des montagnes russes de la crypto inversera bon nombre de ces gains. Une pièce se démarque de la foule par sa cohérence : RBIS, le token derrière la plateforme ArbiSmart.

RBIS sur un modèle croissant

RBIS est sur une trajectoire ascendante constante depuis son introduction il y a deux ans, même pendant les marchés baissiers et il est sur la bonne voie pour connaître une énorme hausse des prix dans les semaines à venir.

Ayant déjà pris de la valeur de 655% depuis son lancement en 2019, le token RBIS a un certain nombre de nouveaux développements en cours, ce trimestre, qui devraient faire grimper considérablement le prix. Il n’est donc pas surprenant que les analystes prévoient déjà une hausse de 4 000 % de la valeur d’ici 2023.

RBIS, Arbismart coin comme le bon utilitaire pour le climat crypto actuel

Le début de l’année a vu une course haussière avec des prix atteignant un niveau record, suivi d’une tendance baissière où les prix ont chuté jusqu’à 50%, et maintenant les prix ont encore augmenté. L’une des raisons pour lesquelles le jeton RBIS est prêt à décoller est que la plate-forme ArbiSmart offre un arbitrage crypto automatisé. Il s’agit d’une forme d’investissement parfaitement adaptée à l’extrême volatilité crypto que nous avons observée, car yous pouvez continuer à obtenir un rendement prévisible et fiable même si le marché plonge soudainement. Voilà comment cela fonctionne:

Arbismart effectue un arbitrage cryptographique

L’arbitrage crypto consiste à tirer parti des inefficacités de prix – de courtes fenêtres dans lesquelles un actif est simultanément disponible, à des prix différents. Il y a toutes sortes de causes à ces disparités de prix temporaires, telles que des différences de volume d’échange ou de liquidité entre les bourses plus grandes et plus petites.

ArbiSmart est intégré à 35 bourses, où il surveille des centaines d’actifs numériques. En trouvant une inefficacité de prix entre les bourses, il génère un profit en achetant l’actif au prix disponible le plus bas, puis en le vendant au prix disponible le plus élevé.

En tant qu’utilisateur de la plate-forme, vous déposez simplement des fonds, puis vous passez à autre chose. Le système automatisé convertit vos fonds en RBIS et les utilise pour négocier des arbitrages cryptographiques, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en votre nom. Les bénéfices commencent à 10,8% par an et atteignent jusqu’à 45% par an, selon la taille de votre dépôt et puisque l’arbitrage cryptographique est une stratégie si fiable, vous pouvez calculer à l’avance exactement combien vous gagnerez à partir d’un montant d’investissement spécifique sur une période donnée.

Lorsque vous investissez avec Arbismart, votre argent est converti en RBIS

Parce que des inefficacités de prix vont se produire quoi qu’il arrive, que le marché soit à la hausse ou à la baisse, ArbiSmart offre une excellente couverture contre un krach. Votre Bitcoin et Ethereum continueront de générer un retour sur investissement cohérent et généreux, conservant leur valeur même si le marché change de direction de manière inattendue.

Il existe plusieurs sources de profit passif

Une partie de la raison pour laquelle la communauté ArbiSmart connaît une croissance si rapide est le fait que gains d’arbitrage de crypto, atteignant jusqu’à 45% par an (3,75 % par mois), ne sont qu’une partie de l’image. Vous bénéficiez également d’intérêts composés qui augmentent votre résultat net.

De plus, si vous décidez de conserver vos fonds sur un compte d’épargne verrouillé, pendant une période prédéfinie, vous pouvez gagner jusqu’à 1% de plus par jour, en bénéfices passifs, en fonction de la taille de votre dépôt.

Mais le plus impressionnant sont les plus-values ​​sur la valeur toujours croissante du jeton RBIS. Il a déjà atteint plus de six fois sa valeur d’origine en seulement deux ans et, sur la base des développements actuellement en cours, le prix du RBIS devrait augmenter très prochainement.

De nouveaux développements sont sur le point de faire grimper le prix

Tout au long du quatrième trimestre 2021 et au début de 2022, un certain nombre de de nouveaux utilitaires sont ajoutés pour le jeton RBIS. Il s’agit notamment d’un portefeuille générateur d’intérêts, dont le lancement est prévu dans les semaines à venir, d’une application mobile, d’un programme d’agriculture de rendement et d’une carte de crédit crypto.

De nouveaux utilitaires arrivent pour RBIS

De plus, ce trimestre, RBIS est en cours d’inscription. Une fois qu’il sera échangeable sur les échanges, le jeton deviendra disponible pour divers groupes qui ne pouvaient auparavant pas accéder à la plate-forme. Il s’agit notamment des personnes originaires de pays où ArbiSmart n’est pas autorisé à offrir des services, car il est agréé par l’UE, et celles qui ne répondent pas aux exigences réglementaires ou souhaitent rester anonymes.

En raison de tous ces développements, la demande pour le jeton va augmenter considérablement dans les semaines et les mois à venir, mais l’offre restera plafonné à 450M RBIS.

De toute évidence, le prix est prêt à monter en flèche, faisant de RBIS la meilleure opportunité d’investissement en crypto pour novembre 2021. N’attendez pas trop longtemps et montez à bord tant que le prix est encore abordable. Achetez RBIS maintenant!

*Cet article a été payé. Le Cryptonomiste n’a pas écrit l’article et n’a pas testé la plateforme.