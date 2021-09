Arbitrage crypto : que propose la plateforme Swapnex ?

Swapnex, la plateforme multifonctionnelle de trading d’arbitrage, permet aux investisseurs d’acheter et de vendre des crypto-monnaies. Bref, comparer le prix de plusieurs échanges.

Chez Swapnex, les investisseurs peuvent accéder à Binance, Coinbase, Bithumb, Kraken et aux meilleures bourses du monde. C’est-à-dire qu’ils ne sélectionnent que des plates-formes fiables et vérifiées.

« Swapnex permet aux commerçants d’acheter et de vendre des crypto-monnaies en quelques secondes. Principalement, sur plusieurs échanges en même temps. Nous mettons tous les échanges les plus utilisés sur un seul site Web. Permettre aux traders d’ouvrir et de clôturer rapidement des ordres aux prix les plus avantageux.

C’est pourquoi chez Swapnex, une attention particulière est portée à la sécurité des données.

En plus de la transparence, Swapnex offre la sécurité à ses utilisateurs. Swapnex PTY LTD est officiellement enregistré en Australie. Son siège est à Syndey. Soit dit en passant, avec tous les permis pour les services qu’il offre.

Que trouve-t-on sur la plateforme Swapnex ?

« En effet, les clients peuvent utiliser notre outil de trading d’arbitrage automatisé pour réaliser un profit. C’est un moyen idéal pour ceux qui manquent d’expérience en affaires ou qui n’ont tout simplement pas assez de temps libre.

Négociez à travers une longue liste d’échanges. Profiter des différences de prix Mettre à jour le compte pour accélérer les commandes. En outre, réduisez les commissions du site Web de négociation.Il convient de noter que les systèmes promus par l’intelligence artificielle (IA) de Swapnex surveillent les prix sur plusieurs bourses. En conséquence, ils déterminent le meilleur moment pour passer des commandes.Swapnex donne accès à plus de dix bourses, outils de trading manuels et automatisés. Entre autres fonctionnalités, la liste des échanges est périodiquement mise à jour et étendue.

Fait amusant, le site Web de Swapnex a été mis à jour pour inclure une version mobile. Par conséquent, il permet aux opérateurs d’accéder à la plate-forme de n’importe où et à tout moment.

Les développeurs de Swapnex améliorent continuellement les techniques de trading. En outre, développer de nouvelles offres de voitures plus performantes et concevoir de nouvelles mises à jour.

Combien devrions-nous payer?

En particulier, il existe trois forfaits, le premier, le personnel et le professionnel. Les opérateurs paieront respectivement une somme modique de 50 $, 150 $ et 300 $.

En effet, pour effectuer des opérations d’arbitrage automatique sur Swapnex, vous devez avoir au moins dans votre solde :

Bitcoin : 0,001Ethereum : 0,01Litecoin : 0,03Doge : 50

Pour conclure, le système alimenté par Swapnex surveille automatiquement les prix sur de nombreuses bourses. Le système détermine ensuite le meilleur moment et le meilleur prix pour passer les ordres pour les investisseurs.

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site officiel de Swapnex.io.

