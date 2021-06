La Cour suprême a demandé au Centre de consigner des données complètes sur l’historique des achats du Centre de tous les vaccins COVID-19.

Quelques jours après avoir observé que les prix des vaccins devraient être les mêmes dans tout le pays, la Cour suprême de l’Inde a déclaré aujourd’hui que la politique du gouvernement central de vaccination gratuite pour les 45 ans et plus et un système payant pour les 18-44 ans est « arbitraire et Irrationnel”. Le tribunal a souligné la nature changeante de la pandémie, affirmant que de nombreuses personnes âgées de 18 à 44 ans ont non seulement été infectées par COVID-19, mais ont également subi de graves complications, notamment une hospitalisation prolongée et des décès dans certains cas malheureux.

L’ordre a également déclaré que la politique libéralisée ne donne pas la priorité aux personnes présentant des comorbidités. «Contrairement à la politique précédente, la politique de vaccination libéralisée ne donne pas la priorité aux personnes souffrant de comorbidités et d’autres maladies, aux personnes handicapées ou à tout autre groupe vulnérable. Ceci est particulièrement en cause parce que l’expérience de la deuxième vague de la pandémie a permis d’apprendre par l’expérience que le virus COVID-19 est capable de mutation et constitue désormais une menace pour les personnes de ce groupe d’âge (18-44) également », a-t-il déclaré. mentionné.

La plus haute juridiction a déclaré que le pays est désormais confronté à une situation dans laquelle le groupe d’âge des 18-44 ans doit également être vacciné, tandis que la priorité peut être conservée entre les différents groupes d’âge sur la base de données scientifiques.

« En raison de l’importance de la vaccination des individus dans le groupe d’âge 18-44 ans, la politique du gouvernement central consistant à effectuer lui-même la vaccination gratuite pour les groupes au cours des 2 premières phases, et à la remplacer par une vaccination payante par les gouvernements des États/UT et les hôpitaux privés pour les personnes entre 18 et 44 ans est, à première vue, arbitraire et irrationnel », lit-on dans l’ordonnance du tribunal.

Le tribunal suprême a demandé au Centre de fournir des données complètes relatives aux vaccins achetés jusqu’à présent, y compris Covaxin, Covishield et Sputnik V. « La Cour a ordonné que les données clarifient : (a) les dates de toutes les commandes d’achat passées par le gouvernement central pour tous 3 vaccins ; b) la quantité de vaccins commandés à chaque date; et (c) la date prévue de l’approvisionnement », indique l’ordre.

La plus haute juridiction a également demandé au gouvernement indien de fournir un aperçu de la manière dont il envisage de vacciner la population restante au cours des phases 1, 2 et 3.

