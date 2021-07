Arbitre Angleterre vs Danemark : Danny Makkelie reprend les commandes des Three Lions

Danny Makkelie montrant Kalvin Phillips lors de la victoire de l’Angleterre sur l’Allemagne (Photo: .)

L’homme en charge de l’Angleterre contre le Danemark en demi-finale de l’Euro 2020 mercredi soir est le Néerlandais de 38 ans Danny Makkelie, qui a déjà arbitré les Three Lions ce tournoi.

Makkelie était aux commandes alors que l’Angleterre battait l’Allemagne 2-0 lors des huitièmes de finale à Wembley et est de retour dans le nord de Londres pour l’énorme affrontement en demi-finale avec les Danois.

C’est son premier match en charge depuis que l’Angleterre a battu l’Allemagne 2-0, mais mercredi soir sera son quatrième match de l’Euro 2020, après avoir également arbitré les matchs de la phase de groupes qui ont vu l’Italie battre la Turquie 3-0 et la Russie battre la Finlande 1-0 .

En trois matches, il a distribué 12 cartons jaunes, cinq chacun lors des deux derniers matchs, bien qu’il n’ait encore montré de carton rouge à personne.

Declan Rice, Kalvin Phillips et Harry Maguire ont tous été réservés par le Néerlandais contre les Allemands.

Makkelie est né à Curaçao, mais a déménagé aux Pays-Bas quand il était enfant et a commencé à arbitrer dès son plus jeune âge.

Il a également fait carrière dans la police et reste inspecteur de police à Rotterdam, malgré la direction de certains des plus grands matchs du football mondial.

Le joueur de 38 ans arbitre des matchs de Ligue Europa depuis 2011 et de Ligue des Champions depuis 2012, prenant en charge des matchs, y compris des équipes de Premier League à plusieurs reprises.



Makkelie aider Bukayo Saka à Wembley (Photo: .)

L’ancien arbitre de la Premier League, Mark Clattenburg, est un fan du travail de Makkelie et pense qu’il est l’un des meilleurs jeunes officiels du jeu, en particulier en ce qui concerne le VAR.

“Danny Makkelie est un vrai talent et quelqu’un qui s’est mieux adapté que la plupart à l’introduction de VAR”, a écrit Clattenburg pour le Daily Mail.

« La Hollande a été l’un des premiers pays à travailler avec cette technologie. L’expérience de Makkelie avec le système est donc sans égal.

« Il était l’un des assistants vidéo travaillant la finale de la Coupe du monde en 2018.

“J’ai travaillé avec Makkelie en Grèce – il a supervisé la finale de la Coupe de Grèce à Athènes en mai – et il a montré lors de ses nominations en Ligue des champions comment il est devenu l’un des meilleurs opérateurs européens.”

