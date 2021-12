Arbres de Noël de célébrités 2021 — Joyeux et lumineux !

Hollywood, c’est grandir ou rentrer à la maison quand il s’agit de déco… et Noël est leur moment pour briller comme la star au sommet du sapin !

Certaines de vos stars préférées, comme Kim Kardashian, Nia Vardalos, et Jacques Charles — mettent le plus dans l’extravagance avec leurs meilleurs présentoirs de vacances. Quelques-uns s’élèvent vers de nouveaux sommets avec des branches touchant le ciel tandis que d’autres les ornent des lumières les plus brillantes.

La bonne nouvelle, c’est que Noël ne consiste pas à savoir qui a le plus de décorations… vous pouvez toujours impressionner le Père Noël avec toute la joie des Fêtes que vous partagez avec vos proches !

Joyeux réveillon de Noël !