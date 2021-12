Arby’s ajoute un nouveau sandwich à son menu

Un nouveau sandwich a rejoint le menu de l’Arby’s. La chaîne de restauration rapide a clôturé l’année 2021 avec l’introduction du nouveau sandwich à trempette Brisket Bacon ‘n Beef. Le sandwich est le dernier sandwich à durée limitée de la chaîne et est disponible dans les magasins Arby’s participants à l’échelle nationale pour une durée limitée.

Le nouveau sandwich à trempette au bacon et au bœuf de poitrine commence par une poitrine de bœuf fumée en tranches et un rosbif garni de fromage suisse fondu. Le profil de saveur est amplifié avec l’ajout de bacon, avec tous les ingrédients pris en sandwich entre un sous-rouleau grillé, selon Chew Boom. Le sandwich à trempette au bacon et au bœuf de poitrine, qui contient 530 calories, est servi avec un accompagnement de sauce au jus et peut être dégusté seul ou dans le cadre d’un repas de trempette au bacon et au bœuf de durée limitée, qui comprend également un côté de Crinkle Fries et une boisson.

Cette dernière année a été passionnante pour les amateurs de restauration rapide. Rien qu’en 2021, Arby’s a introduit plusieurs nouveaux éléments de menu, qui ont été déployés dans les emplacements Arby’s à travers le monde. Novembre, par exemple, a vu l’introduction du sandwich Poutine Dip au Canada. S’inspirant du plat canadien emblématique, le sandwich comprenait du bœuf tranché finement rôti au four de la marque servi sur un sous-rouleau grillé, garni de frites frisées, de fromage en grains et de sauce au bœuf. Le sandwich Poutine Dip était disponible pour une durée limitée.

Ici, aux États-Unis, les amoureux d’Arby ont eu droit à tout, du shake au caramel à la cannelle, au wrap au poulet et à l’avocat du sud-ouest du marché et même au vrai sandwich aux côtes de style campagnard, qui n’étaient tous disponibles que pour une durée limitée. Cette dernière année, plusieurs éléments ont également été ajoutés au menu, notamment les sandwichs au fromage à la côte de bœuf préférés des fans, qui sont brièvement revenus en août, ainsi que le Chicken Cheddar Ranch Sandwich, qui est revenu au menu pour une durée limitée en septembre. En 2021, Arby’s a également lancé des ailes désossées, disponibles dans un choix de sauce Buffalo classique ou de sauce piquante au miel, dans tout le pays.

Peut-être le plus excitant et inhabituel était l’équipe de novembre entre Arby’s Tattersall Distilling pour le lancement de la vodka Arby’s. La chaîne a présenté deux vodkas aromatisées aux frites en édition limitée – la vodka Curly Fry et la vodka Crinkle Fry – fabriquées à partir de pommes de terre de haute qualité et « distillées avec des ingrédients qui rendent hommage aux profils de saveur Curly et Crinkle Fry ». Sorties juste à temps pour les vacances, les deux vodkas uniques se sont rapidement vendues.