Arby’s présente un nouveau sandwich si épicé qu’il est accompagné d’un shake gratuit

Arby’s ose les clients augmenter la chaleur en 2022. La chaîne de restauration rapide préférée des fans a sorti un tout nouveau hamburger si épicé qu’il est accompagné d’un shake gratuit pour aider à refroidir la chaleur. Désormais disponible dans tout le pays, le sandwich Diablo Dare est le dernier sandwich à durée limitée du menu Arby’s, et il pourrait bien s’avérer être la prochaine tendance des médias sociaux grâce au Diablo Dare Hashtag Challenge.

Promettant que le sandwich « offre l’expérience épicée ultime pour ceux qui osent », le Diablo Dare est composé de poitrine fumée de 13 heures ou de poulet croustillant et servi sur un petit pain chipotle rouge grillé. Le sandwich obtient sa chaleur grâce à son fromage jack au poivre fantôme, son assaisonnement piquant, ses jalapeños rôtis au feu et sa sauce barbecue Diablo, avec Arby’s disant que « Habanero, Ghost Pepper, Jalapeno et Chipotle Peppers ne manqueront pas de vous laisser bouche bée feu à chaque bouchée. » Les couches épicées sont si chaudes qu’Arby’s a choisi de servir le Diablo Dare avec un « extingui-shake » à la vanille gratuit « pour vous rafraîchir la bouche entre les bouchées ».

(Photo: Arby’s)

« WeDiablo Osez-vous essayer ce nouveau sandwich », a déclaré Patrick Schwing, directeur du marketing d’Arby’s », a déclaré dans un communiqué de presse. « Ce n’est pas un sandwich pour les âmes sensibles. Tout le monde chez QSR dit qu’il a une option épicée, mais nos recherches nous indiquent que les consommateurs sont déçus par les allégations d’épicé dans la restauration rapide. Nous avons pris cela comme un défi en nous assurant que tous les différents types d’épicés – le piquant, l’engourdissant et le persistant sont combinés pour faire du Diablo Dare un véritable test de la quantité de chaleur que vous pouvez gérer. Arby’s établit une nouvelle norme en matière d’épices – quand nous le disons, nous le pensons. »

Le sandwich Diablo Dare acquiert la véritable expérience du 21e siècle, car Arby’s a également lancé le Diablo Dare Hashtag Challenge sur TikTok. À partir du mardi 18 janvier, les amoureux d’Arby peuvent voir la quantité de sandwich Diablo Dare qu’ils peuvent prendre avant de se soulager avec le shake à la vanille avec un filtre à effet de marque. Les fans peuvent suivre le défi sur #ArbysDiabloDare.

Le sandwich Diablo Dare a été déployé lundi dans les menus d’Arby dans tout le pays. Étant donné que le sandwich n’est qu’une offre à durée limitée, il ne sera pas là pour rester. Arby’s dit que le sandwich, qui coûte 5,99 $ et est accompagné d’un shake à la vanille gratuit, restera au menu jusqu’au dimanche 6 février.