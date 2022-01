Arby’s ramène les éléments de menu préférés des fans en 2022

Arby’s marque le début de la nouvelle année en ramenant deux éléments de menu préférés des fans. Le sandwich au poisson croustillant et le Mac ‘N Cheese au cheddar blanc devraient tous deux revenir dans les restaurants Arby’s à l’échelle nationale d’ici 2022. Les deux articles bien-aimés feront leur retour dans le cadre du menu remanié de la chaîne 2 pour 6 $ de valeur quotidienne.

Une offre annuelle, le sandwich au poisson croustillant comprend un goberge d’Alaska frit croustillant et pêché dans la nature, garni de laitue râpée et de sauce tartare et pris en sandwich entre un petit pain aux graines de sésame. Le sandwich est devenu un favori des fans, les amateurs de restauration rapide attendant avec impatience son retour chaque année. Le deuxième élément du menu de retour, le Mac ‘N Cheese au cheddar blanc, propose des macaronis au coude enrobés et mélangés à une sauce crémeuse au fromage cheddar blanc. C’est le plat principal ou l’accompagnement parfait pour n’importe quel repas.

Les deux articles rejoignent le menu remanié 2 pour 6 $ de valeur quotidienne de la chaîne, selon Chew Boom, qui note également que le sandwich au poisson croustillant et le Mac ‘N Cheese au cheddar blanc peuvent être trouvés dans les magasins Arby’s participants à l’échelle nationale pour un temps limité seulement. Ce menu comprend également le Classic Beef ‘n Cheddar Sandwich, qui propose le rosbif signature de la chaîne, la sauce au fromage cheddar et le Red Ranch piquant, le tout rembourré entre un rouleau d’oignons grillés. Le menu comprend également des pépites de poulet de qualité supérieure, neuf bouchées de poulet à la viande 100 % blanc dans une panure croustillante et assaisonnée, servis avec votre choix de sauce trempette.

Le menu 2 pour 6 $ de valeur quotidienne de la chaîne subit de nombreux changements chaque année, actualisant les offres aux fans pour de nouvelles offres sur certains de leurs favoris. À la fin de 2020, la chaîne a lancé 2021 en réorganisant la valeur quotidienne de 2 pour 6 $ avec le sandwich au poulet croustillant Buffalo, le sandwich au poisson croustillant, la dinde rôtie et le wrap suisse et le sandwich classique au bœuf et au cheddar. Plus tard dans l’année, il a encore une fois réorganisé le menu, remplaçant en avril ces offres précédentes par le gyro grec épicé, le gyro à la dinde rôtie, le gyro au rosbif, les filets de poulet 3 pièces et le sandwich au boeuf et au cheddar. Les Premium Chicken Nuggets de la chaîne ont ensuite fait leurs débuts au menu en juin.

La dernière refonte du menu Valeur quotidienne de 2 pour 6 $ n’est que le dernier changement apporté au menu d’Arby. La chaîne complète également l’année avec l’introduction du nouveau sandwich à la trempette au bacon et au bœuf. Le nouveau sandwich, qui comprend de la poitrine de bœuf fumée en tranches et du rosbif garni de fromage suisse fondu et de bacon et servi sur un sous-rouleau grillé, est disponible dans les magasins Arby’s participants à l’échelle nationale pour une durée limitée.