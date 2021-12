Arby’s ramène une gâterie sucrée au menu

Quelque chose de sucré se dirige vers Arby’s ! La chaîne de restauration rapide bien-aimée ramène officiellement son shake au chocolat à la menthe préféré des fans. Surnommé la version de la chaîne du bien-aimé Shamrock Shake de McDonald’s, le shake au chocolat à la menthe d’Arby comprend un shake à la menthe et au chocolat garni de garnitures alléchantes, notamment une garniture fouettée, de vrais morceaux de bonbons des Andes et un filet de sauce au chocolat.

Semblable au Shamrock Shake, le Mint Chocolate Shale est une offre saisonnière qui revient parfois dans les menus avant de disparaître complètement. Bien qu’il soit rarement vu sur le menu, le shake a gagné beaucoup d’amour des fans d’Arby, qui ont salué le shake comme l’un des éléments les plus délicieux du menu. Cette fois-ci, le Mint Chocolate Shake devrait être disponible dans les magasins Arby’s participants à l’échelle nationale pour une durée limitée, selon Chew Boom, ce qui signifie que l’on ne sait pas combien de temps le shake restera au menu avant qu’il ne prenne à nouveau sa retraite.

Avec le compte à rebours de la nouvelle année, Arby’s s’est assuré de compléter son menu dans les dernières heures de 2021 avec des articles géniaux. Il y a quelques jours à peine, il a été annoncé qu’Arby’s lancerait le tout nouveau sandwich au bacon et au bœuf à la brisket. Disponible dans les magasins Arby’s participants à l’échelle nationale pour une durée limitée, le sandwich comprend de la poitrine de bœuf fumée en tranches et du rosbif garni de fromage suisse fondu et de bacon, avec tous les ingrédients pris en sandwich entre un sous-rouleau grillé. Le sandwich de trempette au bacon et au bœuf de poitrine est servi avec un accompagnement de sauce au jus et peut être dégusté seul ou dans le cadre d’un repas de trempette de bacon et de boeuf à durée limitée, qui comprend également un accompagnement de frites et un verre.

La chaîne de restauration rapide bouscule également son menu Valeur quotidienne à 2 pour 6 $. Chew Boom a confirmé mardi que le menu de valeur serait réorganisé avec l’ajout de deux articles préférés des fans – le sandwich au poisson croustillant et le Mac ‘N Cheese au cheddar blanc. Les articles seront au menu aux côtés des pépites de poulet de qualité supérieure Classic Beef ‘n Cheddar Sandwich jusqu’à l’actualisation du menu de valeur quotidienne de 2 pour 6 $.

Le menu de l’Arby propose un large éventail d’options de commande, les clients pouvant tout commander, du sandwich au rosbif classique au sandwich au poulet croustillant classique et même de nombreuses offres à durée limitée. Pour les gourmands, le menu propose plusieurs desserts, notamment des milk-shakes au chocolat, à la jamocha et à la vanille, ainsi que le cookie triple chocolat et les chaussons multiples.