« Arc Of A Diver »: Steve Winwood fait le plein pour les années 1980

Steve Winwood était un tel prodige adolescent qu’en 1981, il était déjà un vétéran d’environ 17 ans dans le monde de la musique, avec un catalogue riche et varié à son actif. Il est apparu pour la première fois dans le palmarès des albums à part entière, avec un nouvel enregistrement en studio, avec une sortie éponyme sur Island en 1977. Mais c’est le 10 janvier 1981 que sa carrière solo a vraiment pris son envol, avec les débuts du palmarès britannique. d’Arc d’un plongeur.

Sa sortie éponyme de 1977 avait rencontré un accueil plutôt mitigé. Il a atteint le n ° 12 au Royaume-Uni et le n ° 22 aux États-Unis, mais n’a pas réussi à produire de singles dans les charts ni de ventes importantes. Arc Of A Diver, sur lequel Winwood jouait de tous les instruments, a considérablement changé les enjeux.

L’album a peut-être atteint un sommet d’une place en dessous de son prédécesseur dans son pays d’origine, mais a eu une course beaucoup plus longue, à 20 semaines contre neuf, et a été certifié argent. Mais la grande différence était en Amérique, où l’album a bénéficié du single à succès «While You See A Chance», un succès pop n ° 7 sur le Hot 100 qui a également atteint le n ° 2 du palmarès Mainstream Rock Tracks de Billboard. Cela a aidé l’album à atteindre les sommets des charts américains, où il a passé pas moins de six semaines au n ° 3 sur une période de 43 semaines, alors que les ventes y ont grimpé à un million.

Arc a également présenté un certain nombre d’autres morceaux qui sont devenus une partie importante du curriculum vitae de Winwood, y compris un morceau-titre co-écrit avec l’excentrique et humoriste britannique Viv Stanshall, autrefois membre du Bonzo Dog Band. « Spanish Dancer » et « Night Train » étaient également des singles d’un album qui a préparé le terrain pour les ventes massives et multi-platine de Winwood à venir plus tard dans la décennie.

