Arc System Works diffusera la diffusion du 35e anniversaire de Kunio-kun plus tard cette semaine

Découvrez les dernières nouvelles sur le nouveau jeu

par Liam Doolan il y a 25 minutes

Plus tard cette semaine, le 27 novembre, la série Kunio-kun célébrera son 35e anniversaire. Dans le cadre de cela, une émission spéciale Arc System Works aura lieu le 26 novembre à 17h30 JST.

Il se penchera sur l’histoire de la série, annoncera les dernières informations sur le titre à venir River City Saga : Trois Royaumes et beaucoup plus. Vous pourrez le regarder en direct sur la chaîne YouTube d’Arc System Works.

Comme indiqué précédemment, le nouveau jeu Kunio-kun se déroule dans l’univers Romance of the Three Kingdoms. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre article précédent et voir une bande-annonce ci-dessous :

Avez-vous hâte d’en savoir plus sur cette prochaine version ? Dites le nous dans les commentaires.

