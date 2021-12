Arcade In The Last Of Us 2 ferme ses portes pour un bon IRL

Capture d’écran : Chien méchant

Il y a une arcade dans The Last of Us Part II dans laquelle Ellie combat un ballonnement. C’est une rencontre tendue, avec la vengeresse décousue qui combat le zombie toute seule. La toile de fond du combat de ruines de jeu est apparemment basée sur un endroit réel à Seattle. Maintenant, la vraie salle d’arcade, GameWorks Seattle, serait en train de fermer avant le début de la nouvelle année.

La fermeture a été signalée pour la première fois par GamesRader ainsi que plusieurs utilisateurs de Twitter dans l’industrie du jeu qui disent que la fermeture de GameWorks est imminente. Bien qu’ils ne disent pas quand, plusieurs tweets d’utilisateurs suggèrent que la société fermera le site de Seattle le 23 décembre. Les rapports citent également une liquidation, prétendument due à des querelles financières et au paiement de la dette, bien que la pandémie n’ait probablement pas aidé les choses.

Un superviseur du site de Las Vegas a confirmé à Kotaku que le site de Seattle fermait ses portes et que GameWorks en tant qu’entreprise fermait ses portes, bien qu’ils ne puissent pas dire exactement quand.

La fermeture à l’échelle de l’entreprise a également été confirmée dans un tweet de Get In The Car, Loser ! la compositrice Christa Lee. Lee a également déclaré que les propriétaires de l’entreprise, ExWorks Capital, qui a récupéré GameWorks en mai 2018, ont « mal géré la chaîne » tout le temps.

Dans un message Twitter à Kotaku, Lee a déclaré qu’ils « aident la Video Game History Foundation à préserver ce que nous pouvons de l’endroit ». Le directeur qui a parlé avec Lee aurait déclaré que l’emplacement de Seattle « pourrait être géré par le propriétaire s’il était intéressé », mais on ne sait pas si cela se produira. Versant du sel sur une nouvelle entaille d’une blessure, Lee a déclaré que le personnel de l’emplacement de Seattle n’était « seulement [given] une semaine de préavis » du dernier jour de GameWorks.

GameWorks n’a encore rien dit publiquement sur ces fermetures. Kotaku a contacté GameWorks pour obtenir des commentaires supplémentaires par e-mail et a appelé plusieurs endroits en plus de la salle d’arcade de Las Vegas.

Fondée en 1996 en tant que coentreprise entre DreamWorks, Sega et Universal Studios, GameWorks a servi de plaque tournante pour les jeux vidéo et le divertissement. C’était comme un proto Barcade avant que la chaîne n’existe. C’était également une destination majeure pour l’esport, étant l’un des rares endroits fréquentés par la communauté des jeux de combat. Abritant des armoires d’arcade neuves et anciennes, le coffrage extemporané de GameWorks est une autre raison pour laquelle la préservation est importante.