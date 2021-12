Arcade Paradise jouera sur notre nostalgie des années 90 au printemps prochain

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Nous avons écrit sur Paradis des arcades plusieurs fois cette année, et maintenant l’éditeur Wired Productions – avec le développeur Nosebleed Interactive – a publié une nouvelle bande-annonce et confirmé plus de détails. D’une part, il est prévu pour le printemps 2022, ayant à un moment été prévu pour la fin de cette année.

C’est un jeu qui s’appuie fortement sur la culture d’arcade des années 90 – ce qui pourrait certainement être plutôt amusant – alors que vous essayez de faire fonctionner une laverie automatique tout en la convertissant simultanément en une arcade rad. Une grande partie du jeu, apparemment, est que vous pourrez jouer à plus de 30 arcades, qui seront des jeux riffs sur cette époque.

Bienvenue à Arcade Paradise, l’aventure d’arcade rétro alimentée par les années 90. Incarnant Ashley, votre père, Gerald (exprimé par Geralt de The Witcher, Doug Cockle), est allé sur la Riviera et vous a donné les clés de son entreprise de blanchisserie vous chargeant de gérer le quotidien fastidieux. Plutôt que de laver des chiffons pour gagner votre vie, vous décidez de transformer la laverie familiale en l’arcade ultime. Jouez, profitez et achetez de nouvelles machines d’arcade, parmi lesquelles 35 parmi lesquelles choisir, inspirées d’une génération de jeux d’arcade des années 80 et 90. Paradis des arcades comprendra des « classiques » nouvellement créés tels que Knuckles and Knees, Zombat 2, Woodgals Adventure, Vostok 2093, Gravichase et le bodacious Racer Chaser en FULL 3D et bien d’autres.

Faites fondre votre visage avec des graphismes insensés, faites l’expérience d’un son stéréo extrême en secouant le crâne pendant que vous écrasez vos rivaux, dominez le tableau des meilleurs scores et devenez une légende. Mais n’oubliez pas, il reste la question d’une laverie à faire fonctionner !

De plus, il a été confirmé qu’il y aura une version physique qui comprendra « une affiche double face pliée, un ensemble d’autocollants graffiti, une pochette King Wash réversible et un téléchargement EP numérique ». Il coûtera 24,99 £ / 29,99 $ / 29,99 € (5 $ / 5 € / 5 £ de plus que les équivalents PlayStation), via le propre magasin de l’éditeur ou une gamme de détaillants.

Êtes-vous intrigué par Arcade Paradise avant sa sortie l’année prochaine ? Faites le nous savoir dans les commentaires.