‘Arcade Perfect’ Be Damned: R-Type DX est toujours la perfection portable

Type R peut avoir 34 ans, mais l’accueil au-delà de l’enthousiasme pour Type R Finale 2‘s Kickstarter a prouvé que la longue série d’Irem est bien plus qu’un souvenir nostalgique tenu par quelques fans grisonnants, ou un shmup vintage encore vaguement respecté de loin. R-Type peut toujours générer du battage médiatique et ouvrir des portefeuilles ; l’idée de plus était suffisante pour voir la campagne Kickstarter du jeu doubler (et même plus) son objectif de financement initial. La série est un classique à feuilles persistantes et à juste titre, et qui s’est parfois fait un heureux chez-soi sur le matériel Nintendo, avec le point culminant discutable atterrissant sur un format inattendu : l’humble Game Boy Color.

Le R-Type DX de 1999 était un projet ambitieux dès le départ, regroupant les deux ports Game Boy d’origine dans une seule cartouche et non seulement en les coloriant, mais en améliorant également les deux (assurez-vous de prendre une minute pour profiter de la nouvelle intro plus précise utilisée dans la version couleur de R-Type II), puis en combinant ces nouvelles versions portables de deux légendes d’arcade en un seul package shmup épique. DX n’a ​​jamais cherché à être moins que l’expérience portable la plus définitive que vous puissiez avoir avec ces titans du genre ; une petite cartouche noire carrée qui ne vous a laissé rien d’autre qu’une réserve infinie de piles AA et une longue journée ensoleillée.

Vous vous attendriez probablement à ce qu’un projet de cette qualité vienne d’une équipe farouchement dévouée de passionnés de Game Boy chez Irem déterminée à publier ce projet de passion irréaliste quel qu’en soit le coût, mais en réalité un petit groupe de personnes extrêmement talentueuses travaillant pour le développeur britannique Bits. Studio (le même développeur responsable des ports originaux « impossibles » de type R créés pour l’ancienne Game Boy monochrome) était le seul responsable de cette merveille portable.

Et alors? vous pourriez demander. Nous savons tous à quoi ressemble le R-Type en termes de couleur – il ressemble à toutes les autres versions de R-Type jamais créées ! — alors pourquoi une version portable serait-elle quelque chose de spécial ?

Le contexte est la clé ici. En 1999, la Game Boy Color n’était pas seulement une Game Boy couleur ; c’était l’ordinateur de poche le plus puissant jamais sorti par Nintendo et le seul ordinateur de poche qui vaille la peine d’être possédé. C’était loin d’être à la pointe de la technologie des consoles, mais sa vaste bibliothèque et la puissance de sa marque en ont fait la machine portable incontournable, malgré quelques efforts vaillants d’autres sociétés. Le R-Type vraiment précis d’arcade était quelque chose que vous ne trouviez que dans une arcade, non émulé sur votre PC, ou téléchargé sur votre téléphone (si vous en aviez même un), ou n’importe où ailleurs en dehors du package rétro PlayStation peu commun, Types R. C’est ce qui a rendu ce package GBC si étonnant.

La mise à niveau graphique de R-Type DX ajoute non seulement de la couleur, mais aussi du contraste et de la lisibilité. Les ennemis et vos propres balles ne sont plus des formes différentes se déplaçant dans des directions opposées, mais des bleus et des oranges contre des noirs et des gris. L’emblématique Dobkeratops orange et son enchevêtrement de fils qui attendent à la fin de la première étape du premier jeu se détachent sur le fond noir profond et les murs de la scène claustrophobes. La couleur insuffle une vie inconfortable à l’horreur biomécanique qui s’infecte dans le cœur sombre de R-Type, soulignant subtilement l’iniquité de se frayer un chemin à travers des cimetières extraterrestres et des paysages interdits ; les structures organiques rouge sang d’une scène se sentent très différentes des verts et des bleus du métal et de la technologie trouvés dans une autre; des arbres verts luxuriants qui donnent l’impression que le métal rouillé que vous avez traversé plus tôt remonte à une éternité – et tout cela se joue directement dans la paume de votre main, où que vous soyez.

Et c’est là que nous trouvons un autre des triomphes silencieux de R-Type DX : une conscience aiguë de sa nouvelle maison portable. La méthode traditionnelle de tir par pression / maintien pour mettre sous tension une méthode de tir par explosion Bydo-battant est incluse si vous souhaitez l’utiliser, mais il existe également deux types différents de tir automatique avec sauvegarde du pouce – très très apprécié sur un format où les tapotements excessifs font inévitablement vaciller l’écran. Des paramètres de difficulté par jeu sont également disponibles, vous permettant d’adapter chaque version de chaque jeu à votre guise.

En plus de cela, DX suit également silencieusement vos progrès et le garde en sécurité sur sa cartouche alimentée par batterie, vous permettant de redémarrer un titre coloré à partir de la dernière étape que vous avez atteinte ou simplement de pratiquer un niveau difficile en vue de cette course parfaite sans mort. vous êtes sûr de pouvoir le faire… un jour. C’est un type R qui sait que vous devrez peut-être le lâcher à tout moment, même si vous ne le souhaitez pas ; un R-Type qui vous donne la possibilité de revenir dans l’action le plus rapidement possible sans qu’aucun des jeux ne perde jamais son avantage impitoyable ou des redémarrages stricts basés sur des points de contrôle.

C’est aussi une R-Type qui vous donne un avant-goût rare du défi le plus difficile de tous : créer quelque chose qui vous est propre. L’éditeur « De Souza », uniquement disponible pour ceux qui ont montré une maîtrise approfondie de tout ce que R-Type DX a à offrir, vous permet d’essayer faiblement de construire quelque chose à partir de la sélection du jeu de tuiles graphiques préexistantes avant abandonner et revenir à l’un des autres modes. Ceci est destiné à être un peu de plaisir supplémentaire plutôt que sur le thème d’Irem Dezaemon (bien que nous aimerions voir cela aussi), et une chance de voir par vous-même à quel point il peut être difficile de concevoir quoi que ce soit, sans parler d’une recréation reconnaissable de deux classiques de l’arcade, dans des limites matérielles aussi strictes.

Au cours des 22 années écoulées depuis que DX a abandonné, nos attentes générales en matière de rééditions rétro se sont gonflées au point que « l’arcade parfaite » est désormais considérée comme le moins qu’un port puisse être, et c’est pourquoi l’arcade R-Type est maintenant quelque chose d’un pittoresque bonus dans son propre remake, Dimensions de type R EX. Ces nouvelles normes plus élevées permettent de trouver facilement des défauts avec cette offre Game Boy (il manque des niveaux entiers dans ce port portable, après tout) mais – et c’est la partie la plus importante – la sensation des jeux de cette collection peut vraiment ‘ t être blâmé. DX est distillé de type R plutôt que endommagé, un démake complet et incroyablement jouable qui résiste magnifiquement, même lorsqu’il est vu à la lumière crue des temps modernes (ce qui est exactement ce dont vous aurez besoin pour voir le jeu si vous êtes essayer d’utiliser une Game Boy Color non modifiée en 2021).

Abandonnant la recherche infructueuse d’une similitude superficielle, Bits Studio a capturé quelque chose de bien plus précieux : l’esprit de R-Type.