Arcade1Up intensifie ses répliques d’armoires d’arcade avec des machines «pro» de taille normale

Le jeu rétro est une grosse affaire. Qu’il s’agisse d’ordinateurs de poche rétro haut de gamme à prix élevé ou de mini-armoires d’arcade, il y a un public énorme et une menthe à faire par des entreprises prêtes à attiser notre nostalgie – et l’un des leaders du marché fait maintenant passer les choses au niveau supérieur.

Annoncé au Consumer Electronics Show de cette année à Las Vegas, le créateur de répliques d’arcade Arcade1Up donne à sa gamme un niveau supérieur avec ses premières machines d’arcade « Série Pro » – des récréations d’armoires pleine grandeur et pleines de graisse pour les vrais hardcore.

Cette nouvelle gamme n’est pas un remplacement pour les produits Arcade1Up existants, qui ont maintenant vendu près de 3 millions d’unités, mais plutôt un nouveau pilier des gammes de produits de l’entreprise. Il rejoint les machines traditionnelles Arcade1Up (récréations d’armoires plus petites de trois quarts), la gamme Junior (armoires encore plus petites pour les enfants), la table de jeu Infinity (une table électronique pouvant jouer à des jeux de société numériques) et les flippers électroniques.

La première des machines de la série Pro à être officiellement introduite est une recréation des armoires classiques Killer Instinct des années 90. Les armoires Pro sont de taille normale, avec des écrans de 19 pouces, des améliorations cosmétiques partout et des boutons SuzoHapp – une marque commune de composants dans les armoires d’arcade originales de l’époque, et un énorme pas en avant par rapport aux boutons et bâtons génériques de l’A1U standard. Machines. L’armoire Killer Instinct comprend KI, KI2, Battletoads Arcade et les versions 8 et 16 bits de Battletoads. D’autres machines de la série Pro seront lancées tout au long de 2022.

Également annoncé au CES, un trio de nouvelles armoires de trois quarts, chacune basée sur trois sociétés. L’un est pour Bandai-Namco, avec 14 jeux de l’écurie de cet éditeur, dont Pac-Man. Le cabinet Midway est en tête avec Mortal Kombat mais propose également 14 jeux au total, tandis que le cabinet Atari est en tête avec Cetipede et, encore une fois, propose 14 jeux au total. Nous avons déjà vu ces armoires «Legacy» d’éditeur d’Arcade1Up, mais ces nouvelles variantes 2022 comportent deux jeux supplémentaires chacune.

Arcade1Up a continué à bien se porter pour sa société mère Tastemakers, LLC, et est rapidement en train de devenir un nom de premier plan dans les salles d’arcade pour la maison. Les lecteurs réguliers de VG247 sauront que je suis un peu un fanatique d’arcade et que je possède moi-même plusieurs armoires originales – mais Arcade1Up est l’une des rares sociétés à créer des offres plus abordables et soucieuses de la taille pour ceux qui veulent une petite tranche des années 80 ou années 90 dans leur salle de jeux.

Selon GameSpot, les nouvelles armoires « Pro Series » devraient coûter environ 1 000 $ pièce. Cela le place dans une catégorie intéressante – pour ce genre de prix, vous pouvez certainement construire une armoire originale alimentée par émulation avec un Raspberry Pi ou similaire – et ce n’est même pas si loin du coût d’achat d’une machine d’origine. Cela commence à devenir une équation compliquée, cependant – comme si la qualité de construction des armoires d’origine était susceptible d’être supérieure (elles étaient, après tout, conçues pour survivre aux abus d’arcade), elles entraînent des coûts de maintenance et de livraison élevés.

Malgré les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui ont fait des ravages, 2021 a été une autre année intéressante pour le monde de l’arcade à domicile, avec de nombreux nouveaux produits et développements. Je garderai un œil sur les développements de cette année à venir – et je pourrais même prendre l’une de ces armoires pleine grandeur pour vérifier la qualité de fabrication. Si je le fais, je le signalerai. Ne dites simplement pas à mon partenaire si j’en ai un.