Arcadia Fallen est un roman visuel avec un fort accent sur le jeu de rôle, et il est sorti aujourd’hui

Le Switch a de très bonnes options dans le genre du roman visuel, et une nouvelle arrivée aujourd’hui semble également plutôt prometteuse. Arcadie tombée, de l’équipe de développement danoise Galdra Studios, fait ses débuts sur console sur Switch plus tard dans la journée (5 janvier), arrivant à 14h au Royaume-Uni / 15h CEST en Europe et à 9h du Pacifique / midi de l’Est en Amérique du Nord.

Quant à ce que propose ce jeu, d’une part, il semble avoir une distribution de voix off de bonne taille et talentueuse, ce qui a été rendu possible grâce à une campagne Kickstarter. De plus, c’est un roman visuel qui donne au joueur une grande liberté d’action, avec des éléments de jeu de rôle qui vous permettent de définir votre personnage, sa personnalité et ses relations avec les autres.

Arcadia Fallen est une fantaisie d’inspiration nordique où le jeu de rôle et l’expression personnelle sont au premier plan. Il comporte un protagoniste personnalisable et un système de dialogue qui permet aux joueurs de façonner la personnalité de leur personnage pendant qu’ils jouent. Serez-vous timide ? Audacieux? Ou celui qui raconte toujours des blagues ? Passez du temps avec le casting de compagnons qui vous accompagnent dans votre voyage, dont quatre vous pouvez romancer (LGBTQ + amical), et si la romance n’est pas votre truc, vous pouvez nouer des relations platoniques significatives et profondes avec tout le monde.

Les joueurs devront également perfectionner leurs compétences en tant qu’alchimiste pour résoudre les crises et aider leurs compagnons. Ces énigmes sont faciles à apprendre, mais difficiles à maîtriser, et ceux qui mettent du temps à devenir des alchimistes experts peuvent les utiliser pour changer le cours de l’histoire.

Il est arrivé sur Steam en novembre dernier et a reçu des critiques positives jusqu’à présent.

Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires – êtes-vous tenté de choisir ceci, ou peut-être en est-il un pour la liste de souhaits ?