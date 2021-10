Arcana clôture une ronde stratégique de 2,3 millions de dollars auprès d’investisseurs de premier plan pour approfondir sa pénétration dans l’écosystème Web 3

La société de blockchain Arcana Network a clôturé son dernier cycle avec un financement stupéfiant de 2,3 millions de dollars d’investisseurs de premier plan dans l’espace blockchain et crypto. Arcana est une couche de stockage décentralisée pour les DApps sur Ethereum et d’autres chaînes compatibles EVM. Le protocole de stockage décentralisé a reçu un financement de plusieurs investisseurs, dont certains ont dirigé le cycle stratégique. Il s’agit notamment de Republic Crypto dirigé par Kendrick Nguyen en tant que PDG, et d’un autre fonds VC Woodstock. Parmi les autres investisseurs qui ont participé au tour figurent Digital Currency Group (DCG), Hyperedge, shl.vc de Sahil Lavingia, Fenbushi Capital, LD Capital et Paradigm Shift VC.

Arcana lève 375 000 $ auprès de Republic Crypto, de l’ancien CTO de Coinbase et d’autres lors du premier tour

Au cours de son tour de table qui s’est clôturé en juillet, Arcana a levé jusqu’à 375 000 $ auprès de plusieurs investisseurs de premier plan tels que l’ancien CTO de Coinbase Balaji Srinivasan, Sandeep Nailwal et JD Kanani, fondateurs de Polygon (anciennement Matic), et Kendrick Nguyen, fondateur et PDG de République.

La collecte de fonds de 2,3 millions de dollars d’Arcana lors du dernier cycle (stratégique) a également vu la participation des investisseurs Ganesh Swami, PDG de Covalent, Ajeet Khurana, Builders Tribe, Nishal Shetty de WazirX et Ajit Tripathi d’Aave, ainsi que des investisseurs de départ d’Arcana, Arcanum Capital. Avec le nouveau capital à sa disposition, Arcana vise le zénith aux côtés de ses produits basés sur des solutions tels que Skizzle qui permet le transfert de fichiers via e-mails et blockchain pris en charge par un cryptage de bout en bout.

Arcana se prépare à lancer Native Token et autres

Arcana envisage également le lancement d’un jeton natif, $XAR, qui constituera un élément central de la couche de stockage. Les 2,3 millions de dollars contribueront grandement au lancement du jeton associé à d’autres produits et événements. Arcana cherche à créer une communauté suite au vif intérêt qui a suivi sa liste d’attente. De nombreux développeurs ont rejoint la liste d’attente, indiquant leur intérêt pour le test du kit de développement logiciel (SDK) d’Arcana. Avec son réseau de test Alpha dont le lancement est prévu ce mois-ci, en octobre 2021, Arcana a intégré plusieurs partenaires pour tester son SDK.

Lancé en 2019, Arcana vise à être la centrale de stockage décentralisé avec laquelle les développeurs peuvent facilement s’identifier.

Avec une multitude d’autres plates-formes de stockage telles que Storj, Filecoin, IFPS disponibles sur le marché, Arcana a l’intention d’offrir plus de valeur aux développeurs et à leurs DApps.

Commentant les propositions de valeur de l’entreprise et leurs applications dans différentes industries, le PDG Mayur Relekar a déclaré ;

La confidentialité et la sécurité des données seront des citoyens de première classe dans la pile de chaque application. La confidentialité et la propriété des données seront une nécessité pour chaque produit et les développeurs ont besoin d’outils faciles à utiliser pour y parvenir. Avec la vision d’être une plate-forme axée sur la confidentialité et conviviale pour les développeurs, Arcana travaille avec des développeurs de tous les secteurs, des plates-formes DeFi, NFT, des réseaux sociaux et des portefeuilles, aux produits Web 2.0 traditionnels dans les domaines de la fintech, de la santé et de l’entreprise SaaS, pour apporter la confidentialité et la sécurité de leurs données.

Arcana a été fondée par Mayur Relekar qui est actuellement le PDG. Aravindh Kumar et Abhishek Chaudhary sont les co-fondateurs du PDG Relekar. Depuis sa création, Arcana a signé plusieurs accords de partenariat avec des entreprises partageant la même vision qu’elle. Certains d’entre eux incluent la plate-forme de fantasy sportive Rage.fan., DIA, Headstart, le plus grand facilitateur d’écosystème de start-up en Inde.