Arcane, la série League of Legends de Netflix, a une nouvelle bande-annonce et arrivera à l’automne | Divertissement

Arcane, la série League of Legends de Netflix, est sur le point d’arriver. La plateforme vient de publier la nouvelle bande-annonce et nous savons déjà qu’elle sortira

Les séries basées sur les jeux vidéo ont un attrait, et une bonne preuve en est que Netflix mise beaucoup sur les adaptations de jeux. Nous savons déjà que l’anime DOTA aura une deuxième saison, et la plate-forme a déjà confirmé des productions telles que la série animée CGI Resident Evil: Infinite Darkness ou la série animée Tomb Raider récemment annoncée, parmi tant d’autres qui sont en route.

L’un des plus attendus par les joueurs est Arcane, la série Netflix League of Legends. Il s’agit de la série animée du populaire jeu vidéo Riot et, bien qu’elle ait été annoncée pour la première fois à l’automne 2019 dans le cadre d’un événement célébrant le 10e anniversaire de LoL, sa production a été affectée par les restrictions de la pandémie.

L’année dernière, Riot a annoncé que La première d’Arcane devait être retardée jusqu’en 2021. “Le développement créatif et la production sont difficiles, en particulier dans un monde où vous ne pouvez pas voir vos collègues en personne. Nous avons maintenant des réunions de vidéoconférence, qui aident, mais ne remplacent pas à être dans une pièce où nous pouvons vraiment circuler. . énergie créatrice », a expliqué l’étude. “Si vous combinez ces problèmes avec les difficultés techniques de la production à l’échelle internationale, le problème devient beaucoup plus grand.”

Mais l’attente est presque terminée. Netflix a annoncé que Arcane sortira cet automne et a partagé une nouvelle bande-annonce que vous pouvez voir ci-dessous:

Pour le moment, nous ne savons pas grand-chose de la série LoL sur Netflix. Dans la bande-annonce de présentation, nous découvrons que l’intrigue de Arcane parle des origines de Jinx et Vi, deux champions historiques de la LoL, et parle du pouvoir qui les sépare.

Comme vous l’avez vu, la nouvelle bande-annonce d’Arcane est très courte, elle ne nous permet donc pas de connaître plus de détails sur l’histoire. Cependant, la vidéo nous aide à réchauffer nos moteurs pour la première avec certaines des séquences que nous pourrons voir dans la série.