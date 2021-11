Arcane League Of Legends Netflix Show obtient un teaser de la deuxième saison

Capture d’écran : Riot Games / Netflix

L’émission télévisée de League of Legends, Arcane, a été créée plus tôt ce mois-ci sur Netflix avec des critiques élogieuses et un nombre élevé de téléspectateurs, il n’est donc pas surprenant que le streamer ait repris l’émission pour une deuxième saison, avec le retour de la distribution principale.

Hier, Netflix et Riot Games ont annoncé le renouvellement lors des événements de deux jours Undercity Nights. Riot a publié un court teaser pour la nouvelle saison, qui ne fournit pas trop de détails sur ce à quoi s’attendre dans la prochaine saison de la série animée. Peut-être que ceux qui comprennent mieux l’histoire de League of Legends peuvent déchiffrer des informations intéressantes ?

Selon Deadline, Hailee Steinfeld, Ella Purnell et Katie Leung reprendront leurs rôles de la première saison d’Arcane dans la prochaine saison de la série. La saison 2 est actuellement en production et aucune date de sortie n’a été donnée.

Arcane sur Netflix agit comme une préquelle du jeu MOBA original et fournit les histoires d’origine de plusieurs personnages, dont les sœurs Jinx et Vi. Notre propre Ari Notis a adoré la série, même s’il n’est pas du tout un fan de la Ligue. Mais cela n’a pas rendu difficile l’appréciation de la série, en fait, il l’aurait peut-être plus aimé en raison de son manque de connaissances en série.

« Je ne sais rien du matériel source, je n’ai jamais joué au jeu, je ne pouvais même pas nommer l’un de ses personnages avant de regarder Arcane », a déclaré Notis dans un blog récent. « En fait, je pense que mon manque de connaissances n’a fait qu’augmenter mon plaisir. Une torsion dans le quatrième épisode m’a pris totalement au dépourvu. Après avoir lu un peu sur la tradition car, en fin de compte, si j’avais joué au jeu, je l’aurais vu venir à un kilomètre et demi.

Au même moment où Riot a annoncé la nouvelle saison d’Arcane, l’éditeur a également révélé le premier gameplay de son prochain grand spin-off LoL, le jeu de combat nommé Project L. Riot a également fait l’actualité récemment alors qu’il continue de faire glisser son pieds au cours des enquêtes en cours menées par le California Department of Fair Employment and Housing sur son histoire de discrimination fondée sur le sexe et le sexisme au travail.