Arcane Review – Riot Games écrase ses débuts sur Netflix

Ésotérique, la propre émission Netflix de Riot Games se déroulant dans le monde de League of Legends, a terminé sa première saison depuis environ une semaine maintenant. Divisé en trois actes hebdomadaires, le spectacle suit les aventures de Vi et Powder et s’est avéré être un succès monstrueux. Avec une deuxième saison déjà confirmée en production, il y a de quoi être excité pour ceux qui cherchent à voir plus de Runeterra et ses personnages sur leur grand écran.

Dans une nouvelle vidéo que vous pouvez regarder intégrée ci-dessus, Connor et Dorrani ont enregistré un avis sans spoiler pour le spectacle et… Arcane est fantastique. Pour une grande variété de raisons, Arcane est une première aventure étonnante dans la télévision de Riot Games.

Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas trop ce qu’est League of Legends, le jeu est l’un des deux titres MOBA les plus populaires joués dans le monde en ce moment. Le jeu lui-même n’est en aucun cas un titre narratif, et bien que d’autres jeux dérivés se déroulant dans le même univers aient tenté d’étoffer quelque peu le monde, nous n’avons jamais rien vu de tel qu’un spectacle dédié à l’histoire de deux personnages avant.

Arcane en tant que spectacle était au centre d’une gigantesque poussée médiatique de Riot Games, qui a entraîné des mouvements massifs comme un partenariat avec Epic Games et une League of Legends figurant dans Fortnite.

Nous couvrons toutes nos réflexions dans la critique intégrée, allant de la narration aux visuels du studio d’animation Fortiche, à la musique et aux scènes d’action révolutionnaires. Pour nos avis complets sur la question, vous devrez regarder la vidéo. Mais ce que nous pouvons dire ici, c’est que nous donnerions à Arcane un score parfait.