Arcelor va apporter son soutien aux familles du personnel qui succombent à Covid-19

L’entreprise remboursera le montant réclamé par l’employé mais non couvert par l’assurance médicale.

ArcelorMittal Nippon Steel India (AMNS India) apportera un soutien complet aux familles de ses employés victimes de Covid-19.

Selon la proposition, il emploiera un membre de la famille à charge dans un rôle approprié et paiera `15 lakh à titre gracieux au membre de la famille désigné de l’employé décédé après mars 2020.

L’entreprise remboursera les frais de scolarité de deux enfants jusqu’à la norme 12. Les membres de la famille à charge continueront d’être couverts par le régime d’assurance maladie existant pendant deux ans.

«Le dernier salaire de base perçu sera versé sous forme d’indemnité de subsistance pendant 2 ans à la famille à charge», a déclaré le PDG de l’entreprise, Dilip Oommen.

De nombreux employés qui se sont rétablis de Covid-19 ont engagé un montant important en frais médicaux, dont une partie n’a pas été remboursée par l’assurance maladie existante. L’entreprise remboursera le montant réclamé par l’employé mais non couvert par l’assurance médicale.

