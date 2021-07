ArcelorMittal-Nippon Steel annonce un bond de 467% au deuxième trimestre

AM/NS India a déjà commencé le processus de dégoulottage pour atteindre une capacité de 8,4 mtpa à Hazira. À moyen et long termes, il prévoit d’augmenter la capacité à 14 mtpa et à 18 mtpa respectivement, contre environ 7,6 mtpa actuellement.

ArcelorMittal-Nippon Steel India (AM/NS India) a annoncé jeudi une augmentation de 467% en glissement annuel de son Ebitda (bénéfice avant intérêts, dépréciation et amortissement) pour le trimestre avril-juin de l’année en cours à 607 millions de dollars, aidé par une base basse. La forte génération de trésorerie et la solidité du bilan continueront de répondre aux besoins de financement des plans de croissance à long terme, a déclaré la société.

Il a provisoirement fixé 2030 comme année cible pour atteindre la capacité de 30 mtpa.

AM/NS India avait acquis l’usine de Hazira d’Essar Steel pour 42 785 crores de roupies en décembre 2019 via la voie de l’insolvabilité après un processus prolongé. Il s’agissait de la plus importante opération d’actifs sous tension du pays et marquait l’entrée d’Arcelor-Mittal dans l’industrie sidérurgique indienne potentiellement à croissance rapide. AM/NS India est une joint-venture à 60/40 entre le plus grand sidérurgiste mondial ArcelorMittal et le japonais Nippon Steel.

Depuis lors, l’actif a connu un redressement impressionnant, générant un Ebitda de 247 millions de dollars au premier semestre de l’année dernière, qui est passé à 1 010 millions de dollars au cours de la même période de l’année en cours.

AM/NS India a déjà commencé le processus de dégoulottage pour atteindre une capacité de 8,4 mtpa à Hazira. À moyen et long termes, il prévoit d’augmenter la capacité à 14 mtpa et à 18 mtpa respectivement, contre environ 7,6 mtpa actuellement.

La société “progresse bien” à Odisha où elle prévoit de mettre en place une capacité de 12 mtpa avec un investissement de 50 000 crore. Le milliardaire indien Lakshmi Mittal a signé un accord avec le gouvernement d’Odisha pour l’installation de l’usine à Odisha en mars de cette année.

Dans un communiqué publié après l’annonce des résultats du deuxième trimestre, le PDG d’ArcelorMittal, Aditya Mittal, a déclaré : opportunités à l’appui de l’économie croissante de l’Inde.

AM/NS La production d’acier brut de l’Inde pour le deuxième trimestre est restée stable à 1,8 MT contre 1,2 MT au même trimestre l’an dernier. Au premier trimestre de l’année en cours, la société basée au Gujarat avait également produit 1,8 MT d’acier brut.

“Au départ, nous venons de déclarer que nous augmentons notre empreinte en Inde, mais maintenant, avec les performances de l’entreprise et avec le soutien actif du gouvernement, nous allons de l’avant avec les plans de manière plus agressive”, a déclaré Dilip Oommen, PDG d’AM/NS India. à FE.

AM/NS India est sur le point d’achever de doubler la capacité de son usine de bouletage à 12 MTPA à Odisha. Avec cet ajout, la capacité globale de granulés d’AM/NS India dans le pays passera de 14 mtpa à 20 mtpa. Les opérations de notre mine de minerai de fer Sagasahi à Odisha devraient démarrer au troisième trimestre de l’année en cours.

La capacité de production d’acier actuellement installée en Inde est d’environ 140 mtpa. Le pays aspire à avoir une capacité installée de 300 mtpa d’ici 2030-31. Avec la réduction de la production chinoise et la réduction des exportations, de belles perspectives attendent les sidérurgistes indiens pour combler le vide sur la scène internationale.

