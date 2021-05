ArcelorMittal Nippon Steel India lance une étude de faisabilité pour un projet d’acier 12-MTPA à Odisha

AMNS India est une coentreprise (JV) 60:40 entre ArcelorMittal, basée au Luxembourg, et Nippon Steel of Japan.

ArcelorMittal Nippon Steel India avec le gouvernement d’Odisha a lancé une étude de faisabilité pour son projet d’aciérie intégrée de 12 millions de tonnes par an (MTPA) dans le district de Kendrapara, dans l’État. En mars 2021, ArcelorMittal Nippon Steel India (AM / NS India), basée au Gujarat, avait signé un protocole d’accord avec le gouvernement Odisha pour la mise en place du projet greenfield à Kendrapara avec un investissement de Rs 50000 crore.

Dans une présentation aux investisseurs, ArcelorMittal a déclaré: «AMNS Inde développe ses opportunités de croissance à plus long terme et a signé un protocole d'accord avec le gouvernement d'Odisha pour explorer les options d'une usine sidérurgique intégrée dans le district de Kendrapara.

«La société a lancé, en coordination avec le gouvernement d’Odisha: une étude de faisabilité, l’obtention des autorisations appropriées, l’acquisition de terrains, le développement de l’infrastructure logistique et d’autres conditions favorables à la planification de la construction du projet.»

Il a en outre déclaré que la société AMNS India continue de développer ses plans de croissance future à la fois dans la production d’acier et dans l’extraction de minerai de fer.

Les mines de minerai de fer de Thakurani, remportées par AMNS India lors d’un processus d’enchères à Odisha, fonctionnent désormais à pleine capacité de 5,5 MTPA. Sa deuxième usine de granulés à Odisha devrait également être achevée en avril-juin 2021, ajoutant 6 MTPA pour un total de 20 MTPA de la capacité de production de granulés de l’entreprise, selon la présentation.

