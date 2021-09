ArcelorMittal Nippon Steel India met en service une unité de granulés de 1 000 crores de Rs

in

ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India), une coentreprise entre ArcelorMittal et Nippon Steel, a mis en service jeudi une deuxième usine de granulés de six millions de tonnes par an (mtpa) dans son usine Paradip à Odisha avec un investissement d’environ Rs 1 000 crore.

L’usine double la capacité de production du complexe Paradip d’AM/NS India à 12 mtpa, ce qui en fait le plus grand complexe de granulation à emplacement unique en Inde et porte la capacité globale de granulation d’AM/NS India à 20 mtpa. Elle possède une usine de production de granulés de 8 mtpa à Vishakhapatnam.

“AM/NS India continuera d’investir dans Odisha, une plaque tournante prometteuse pour la production d’acier indienne, et nous faisons actuellement progresser les plans d’une nouvelle usine sidérurgique à Odisha”, a déclaré le PDG d’AM/NS India, Dilip Oommen, dans un communiqué.

En mars, le milliardaire indien Lakshmi Mittal a signé un accord avec le gouvernement d’Odisha pour la mise en place d’une aciérie intégrée de 12 millions de tonnes dans le district de Kendrapada, avec un investissement de 50 000 crore de roupies.

La deuxième unité de granulés d’AM/NS India à Paradeep soutiendra son plan à long terme d’avoir une capacité de production d’acier installée de 30 mtpa en Inde.

