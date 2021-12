ArcelorMittal Nippon va construire une usine sidérurgique de 13 milliards de dollars en Inde

En mars, Patnaik avait tweeté qu’ArcelorMittal Nippon Steel avait signé un accord pour construire une usine sidérurgique de 12 millions de tonnes par an dans l’État pour un investissement de 500 milliards de roupies (6,6 milliards de dollars).

ArcelorMittal Nippon Steel India Ltd. a reçu l’approbation du gouvernement de l’État d’Odisha pour mettre en place une aciérie de 13 milliards de dollars et 24 millions de tonnes par an, un doublement des investissements et de la capacité par rapport à une proposition initiale de mars.

Le complexe de Kendrapara produira de l’acier en utilisant la dernière technologie verte de fabrication de l’acier et produira également des produits en aval à haute valeur ajoutée, a déclaré l’organisme de promotion des investissements du gouvernement d’Odisha dans un communiqué à l’issue d’une réunion présidée par le ministre en chef Naveen Patnaik. Le projet sera achevé par phases en sept ans, a-t-il ajouté.

En mars, Patnaik avait tweeté qu’ArcelorMittal Nippon Steel avait signé un accord pour construire une usine sidérurgique de 12 millions de tonnes par an dans l’État pour un investissement de 500 milliards de roupies (6,6 milliards de dollars).

Cette installation produira également 18,75 millions de tonnes de ciment par an, ajoute le communiqué.

ArcelorMittal avait déjà tenté de construire une aciérie dans l’État il y a plus de dix ans, mais a abandonné le projet en 2013 en raison de son incapacité à obtenir les terres appropriées et les permis nécessaires pour extraire le minerai de fer, une matière première clé.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.