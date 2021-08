Arceus est le jeu dont nous avons toujours rêvé

in

Ecoutez. Pokémon est Pokémon. Et il n’y a pas eu beaucoup de mauvais jeux Pokémon au cours de son histoire. Certains sont juste meilleurs que d’autres, mais la plupart d’entre eux jouent assez bien et vous donnent une idée du défi.

Bien qu’ils aient tous été géniaux, ils n’ont pas tous rempli le cœur de tous les futurs maîtres Pokémon.

Pour les gens qui jouent à Pokémon, vous savez tous ce que je veux dire. Nous voulons que chacun de ces jeux présente tout.

Il y a une longue liste. Nous voulons pouvoir attraper des Pokémon de toutes les générations. Nous voulons pouvoir voyager depuis toutes les régions de la série qui n’a jamais existé. Nous voulons avoir accès à tous les Pokémon légendaires. Certaines personnes (lire : MOI) ont des demandes encore plus étranges, comme vouloir être de véritables leaders de gym.

Mais une chose dont nous avons tous rêvé universellement est d’avoir une expérience sur le jeu qui imite un peu plus la série.

Nous voulons vraiment voir des Pokémon dans la nature et leur lancer des Pokéballs si nous voulons les capturer. Nous voulons rouler sur le dos de notre Pidgeot car il vole dans toute la région. Nous voulons cette expérience complète.

Et il est assez clair qu’une grande partie de cela et plus est la vision ici ou Pokémon Legends: Arceus après avoir vu la toute nouvelle bande-annonce.

Bienvenue dans la région d’Hisui, Formateurs. Des Pokémon nouvellement découverts, des formes régionales nouvellement découvertes et de nouvelles fonctionnalités de gameplay arrivent sur #PokemonLegendsArceus ! pic.twitter.com/h08CvKToSf – Pokémon (@Pokemon) 18 août 2021

Les comparaisons de Zelda: Breath of the Wild semblent appropriées ici. Il s’agit d’une expérience Pokémon RPG complète. Cela ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant dans la franchise.

Cela semble réaliste. Vous vous frayez un chemin dans l’herbe en essayant de capturer des Pokémon. Ceux que vous ne parvenez pas à capturer pourraient en fait vous attaquer pendant que vous êtes au dépourvu. Vous pouvez également demander à vos compagnons Pokémon de vous défendre et de les regarder se battre.

Ce jeu ressemble à ce qui se passe si vous fusionnez les jeux principaux de la franchise avec Pokémon Stadium, puis fusionnez à nouveau avec Zelda. Cela a l’air spectaculaire.

C’est ce dont nous avons toujours rêvé dans un jeu Pokémon. Ce jeu va être tellement amusant. Janvier ne peut pas arriver ici assez rapidement.

