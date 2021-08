Arceus établit des comparaisons avec Breath Of The Wild

Ils essaient vraiment, vraiment, de le faire ressembler à Breath of the Wild.Capture d’écran : Nintendo

Bien sûr – Pokémon Legends : Arceus ressemble à Breath of the Wild – ce n’est pas une prise controversée, mais qu’est-ce que cela signifie réellement ?

Dans les quatre ans – en vérifiant mes notes, Jésus – depuis sa sortie, Breath of the Wild-like est devenu un peu un mot à la mode de l’industrie qui peut signifier à peu près n’importe quoi. Un monde ouvert axé sur l’exploration et des vues impressionnantes ? À la BotW. Des combats improvisés, axés sur la physique ? À la BotW. Un sentiment de profonde consolation alors que vous envisagez la fin du monde sous-tendu par un espoir très réel de connexion humaine malgré ce traumatisme collectif ? À la BotW.

Avec tout cela à l’esprit, qu’est-ce que cela signifie de remplir un rôle à la BotW dans l’histoire de votre série ? Dire que la franchise Legend of Zelda était en déclin avant BotW ne serait pas tout à fait exact, mais il y a un argument à faire valoir. En écoutant des podcasts de jeux vidéo à l’adolescence, j’ai entendu des critiques et des fans se plaindre de la structure basée sur les donjons de la série Legend of Zelda. Ces critiques ont estimé que Legend of Zelda se retenait tout en essayant de retrouver le sentiment de ses classiques comme A Link To The Past et Ocarina of Time. Cette stratégie n’échouait pas en soi, mais elle ne prospérait pas non plus, en particulier avec Twilight Princess et Skyward Sword.

Et donc, nous obtenons Breath of the Wild, un jeu Legend of Zelda qui embrasse pleinement les présages apocalyptiques de ses prédécesseurs et la fin du système de donjon après la fin du monde.

L’impact culturel de Breath of the Wild ne peut pas être surestimé. Pour les jeunes joueurs, BotW est devenu une véritable pierre de touche. C’est le genre de jeu auquel, comme Skyrim, les gens qui ne jouent pas à beaucoup de jeux vidéo admettront avoir joué pendant des milliers d’heures. Les adolescents de Tumblr n’ont pas perdu la tête collectivement pour Skyward Sword Link, mais ils l’ont absolument fait pour Breath of the Wild Link.

G/O Media peut toucher une commission

Il n’est donc pas étonnant que l’équipe de Legends : Arceus vise aussi haut. Autant je pense que la comparaison est exagérée, elle me semble justifiée dans ce cas. Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas convaincus ou qui en ont juste marre des gens qui font la comparaison, regardez la bande-annonce de gameplay originale des deux jeux. Le plan le plus célèbre de Breath of the Wild qui montre Link seul au bord du Grand Plateau, la caméra se précipitant derrière lui et au-dessus de la falaise pour cadrer parfaitement le château d’Hyrule, désormais maudit, est exactement reproduit dans la bande-annonce de Legends: Arceus.

Cela signifie-t-il que Legends : Arceus sera l’équivalent de Breath of the Wild de la série Pokémon ? Les bandes-annonces ont une compréhension similaire du sentiment d’appartenance du jeu. Les couleurs fonctionnent, les vues sont bonnes, il y a l’émerveillement de voir un Pokémon à gros cul au loin et de savoir que vous pouvez simplement vous y promener ou choisir de le laisser seul et de simplement regarder. C’est définitivement un départ visuel du reste de la série tout en étant toujours en conversation avec ses prédécesseurs.

Comme BotW le fait avec les donjons, Legends: Arceus abandonne la structure à huit gymnases de la Pokémon League pour de nouveaux rythmes narratifs et de gameplay. Le nouveau système de combat dans Legends: Arceus, où la structure traditionnelle au tour par tour de la série est abandonnée pour quelque chose de plus fluide et d’improvisation, ressemble au passage du combat lourd verrouillé du passé de LoZ à l’usine de chaos axée sur la physique de BotW. Par ces métriques, oui. Breath of the Wild et Legends : Arceus remplissent des fonctions similaires dans leurs séries respectives.

Mais c’est une question différente de “Pokémon Legends: Arceus est-il comme Breath of the Wild?” Ce à quoi je dirais non, ce n’est pas le cas. Ou, du moins, ce n’est pas comme le Breath of the Wild dont je suis tombé amoureux.

J’ai 17 ans et ma grand-mère est morte depuis deux mois. Je traverse le pont d’Hylia la nuit. Il fait noir et j’en ai marre de penser à la mort. Je n’ai pas vraiment fait attention à ce qui m’entoure. La pierre brisée d’un monument en décomposition a perdu son effet à mi-chemin de ma marche de plusieurs minutes à travers elle – vous ne pouvez pas passer autant de temps à pleurer. Puis, je vois un autre voyageur en face. Il est aussi fatigué et voyage seul. Je prends un moment pour dire bonjour, et il me dit la course qu’il fait. Il se demande combien de personnes il a fallu pour transformer un rêve ambitieux en pierre morte sous nos pieds. Je passe à répondre. Et puis nous sommes baignés de vert. Je ne l’ai même pas remarqué jusqu’à ce qu’il soit partout : le dragon nageant dans les airs au-dessus de nous. La foudre danse. Et nous restons là, en silence, à regarder un dieu somnambule en fleur. Et pour un instant, ce pont devient un temple, et je le pleure à nouveau.

Legends : Arceus ne sera jamais ce jeu pour moi. Je connais trop bien son Pokémon, et ce fait sapera toute majesté qu’il pourrait recueillir. Et il n’y aura pas de ruines ou pas assez. Et je ne pense pas que les gens seront doux, solitaires et curieux comme ils le sont dans Breath of the Wild.

Je suis plus qu’excité pour Arceus ! Ne vous méprenez pas. Mais le problème avec Breath of the Wild-like en tant que terme, et avec n’importe quel descripteur -like, est qu’il essaie de distiller la grâce d’un jeu en un ensemble de traits que vous pouvez facilement traduire d’un texte à un autre, et c’est juste ne fonctionne pas.

J’espère que je me trompe. J’espère que Legends: Arceus parviendra à toucher mon sang, mais je ne peux pas imaginer un jeu aussi respectueux de l’héritage de Breath of the Wild réussissant à le faire. Je pense que la prochaine fois que je serai brisé, ce sera par quelque chose de nouveau.