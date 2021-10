Arceus obtient une bande-annonce de film d’horreur pour Halloween

Image: The Pokemon Company / Kotaku

Il est juste de dire que le monde de Pokémon s’aventure rarement dans des territoires qui pourraient être considérés comme « adultes ». Cette franchise la plus familiale des franchises travaille extrêmement dur pour s’assurer, quel que soit l’intérêt des adultes, qu’elle soit toujours ouverte et accueillante pour les enfants. Et puis, aujourd’hui, ils ont sorti un court métrage d’horreur VHS.

Matériel prétendument promotionnel pour Pokémon Legends: Arceus de l’année prochaine, la vidéo présente des images incroyablement peu claires et bourrées d’artefacts d’un homme explorant les collines enneigées de la région de Hisui. Il a l’air heureux au début. Il pense voir un Pokémon sauvage. Et puis les cris commencent.

Quoi que ce soit qui assassine très clairement cet homme, il pense d’abord que c’est un Growlithe, mais ensuite un Goupix. Les conditions sont mauvaises et bien qu’ils puissent ressembler à des monstres très différents, ils ont une silhouette similaire. Mais il conclut que ce n’est ni l’un ni l’autre.

« Le bout de sa queue est rouge et se balance », remarque-t-il. Puis, alors qu’il tourne son chemin, il s’exclame : « c’est adorable ! » Il a une fourrure blanche sur le dessus de la tête et autour du cou, qui est apparemment très duveteuse. « Ses yeux sont ronds et jaunes », ajoute-t-il, comme s’il jouait à Pokémon Trivia, puis à ce moment-là, quoi que ce soit, l’attaque et le tue, laissant vraisemblablement son cadavre préservé dans la neige pour les générations à venir.

Et oui, vous auriez raison de demander : « Euh, pardon, je pensais qu’Arceus se déroulait dans les temps anciens ? Où ont-ils obtenu des images de caméra vidéo ? » Mais je réponds avec deux réponses.

1) Les caméras vidéo SONT des temps anciens, grand-mère.

2) Ils vont avoir des Pokédex et des trucs, n’est-ce pas ? Les joueurs ne prendront pas de notes sur l’ardoise. Alors peut-être qu’ils avaient aussi des caméras ?

Il se passe clairement plus de choses ici qu’il n’y paraît au premier abord, car les comptes de médias sociaux associés demandent aux gens de « faire rapport de vos découvertes », ajoutant, « ils peuvent s’avérer utiles pendant vos aventures dans Pokémon Legends : Arceus ». Et, oui, évidemment, nous sommes censés deviner.

Il m’a semblé immédiatement probable qu’il s’agissait d’une sorte de Charmander, n’est-ce pas ? Pointe rouge de la queue ? Mais non, fourrure duveteuse – un Hisui Charmander ne pourrait sûrement pas ressembler à ça ? Les réponses sur Twitter semblent graviter autour d’un Arcanin hisuien, tandis que d’autres ont suggéré un Litleo (sûrement pas ?), et même une variante Flaafy. Je veux dire, c’est fou, mais ça pourrait correspondre à la description !

Maintenant, nous devons attendre que les personnes vraiment géniales / ridicules analysent la vidéo à la recherche d’indices cachés dans les artefacts, de métadonnées visibles uniquement au microscope électronique, ce genre de choses.

