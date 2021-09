Capture d’écran : La société Pokémon

Une nouvelle bande-annonce de Pokémon Legends : Arceus vient d’éclore, et à côté de nombreuses nouvelles images du jeu, elle révèle l’existence d’une toute nouvelle classe de monstres : Noble Pokémon. Dont le premier est Kleavor.

Intitulé Lord of the Woods, car apparemment ces Pokémon ne sont pas seulement nobles mais anoblis, Kleavor est une bête de poche bug/rock. Cela semble être une évolution de Scyther, selon Serebii, le principal site Web de monstres de poche.

La bande-annonce (ci-dessus) montre à quel point le combat va être impliqué ici, alors que le personnage du joueur combat un Kleavor, non seulement avec son propre Pokémon, mais en lui lançant des sacs de quelque chose appelé Forest Balm, tout en sautant et en sortant du façon dont ses attaques. Puis, apparemment lorsqu’il est suffisamment baume, un tout petit Oshawott est jeté dans la mêlée, qui, à la manière de David, tue cet énorme Goliath avec Aqua Jet.

La bataille terminée, Kleavor perd sa lueur jaune ardente et apparaît sous la forme d’une gamme de bruns plus calme, alors décrite par le jeu comme “Pokémon Axe”. Supportez ma confusion : ce sont tous des termes si nouveaux qu’au moment de la publication, même Bulbapedia n’a d’entrées pour aucun d’entre eux.

Le reste de la bande-annonce est divisé entre nous montrer ce que nous avons vu auparavant – rouler sur le dos d’Hisuian Braviary, Basculegion et Wyrdee (et juste au cas où les comparaisons BotW n’étaient pas assez répandues, vous voyez Rei jouer de la flûte à leurre une monture) – et beaucoup plus de détails sur la personnalisation des personnages.

Bien que vous ne nommerez pas votre propre jeune entraîneur Pokémon cette fois-ci, les personnages jouables Akari et Rei pourront se rendre chez les coiffeurs et les magasins pour ces retouches cosmétiques très importantes.

« Le coiffeur de la Galaxy Team est vraiment… j’ose dire… à la pointe de la technologie ! » dit le dialogue, me faisant mal à l’intérieur de mes os. Ceci est situé dans Jubilife Village, un nom donc sur le nez il vient de serrer un bouton, où vous pouvez fabriquer des matériaux en objets utiles, changer votre coiffure (j’espère vraiment que le “bob moderne” est super-rétro, parce que ce serait un gag soigné), changez de vêtements, teignez tout, changez même de couleur de peau, et à la fin créez des personnages qui ont l’air absolument originaux.

Il y a aussi un studio photo à visiter, où vous pouvez poser avec vos amis préférés, vêtus de votre nouveau do. On dirait que, horriblement, semble inclure le port de la tête scalpée d’un Croagunk à un angle improbable et défiant la gravité sur le côté de votre tête.

Le jeu sortira le 28 janvier, soit dans exactement quatre mois aujourd’hui. Mon principal espoir d’ici là est l’annonce du prix Nobel Pokémon, qui recevra des prix prestigieux pour avoir conféré le plus grand bénéfice à Pokémonkind.