Arceus proposera une toute nouvelle variante Voltorb

Capture d’écran : La société Pokémon

The Pokémon Company a dévoilé aujourd’hui une autre variante exclusive à la région pour le prochain Pokémon Legends: Arceus in Hisuian Voltorb, une version super mignonne de l’un des 151 originaux.

Voltorb a été introduit dans la première génération de la franchise Pokémon en tant que créatures parfaitement rondes et bicolores qui étaient susceptibles de zapper les entraîneurs qui les prenaient pour des Poké Balls. Avec Pokémon Legends: Arceus se concentrant sur le passé lointain de la série, il est logique que Voltorb de l’époque corresponde aux outils de capture de Pokémon en bois utilisés par certains des premiers entraîneurs alors qu’ils remplissaient le premier Pokédex au monde dans la région de Hisui.

Voici ce que le site officiel de Pokémon Legends : Arceus a à dire sur notre nouveau petit copain :

Ce Pokémon énigmatique a un corps brillant et sphérique. Il ressemble beaucoup aux Poké Balls de la région d’Hisui, avec la composition en grain de bois de la surface de son corps et le trou sur le dessus de sa tête. Il semble y avoir d’innombrables graines emballées à l’intérieur de Hisuian Voltorb. De temps en temps, il fait jaillir ces graines du trou dans sa tête. Cependant, personne ne sait exactement à quoi cela ressemble à l’intérieur du corps du Pokémon, car à l’intérieur du trou, il fait nuit noire. Il est impossible de voir quoi que ce soit même si l’on regarde dans le trou.​

Et apparemment, les Voltorbes Hisuiens peuvent être tout aussi gênants que leurs homologues habituels :

Ce Pokémon est toujours de bonne humeur et a une personnalité amicale. Cependant, il décharge son électricité stockée d’un seul coup du trou dans sa tête lorsqu’il est excité, il choque donc fréquemment les humains et les Pokémon à proximité. Même la moindre provocation peut déclencher une telle décharge, donc dans les établissements humains, Hisuian Voltorb est considéré comme une nuisance. Les histoires de personnes bouchant temporairement le trou sur la tête d’Hisuian Voltorb et l’expulsant des colonies ne sont pas tout à fait rares.

Pokémon Legends : Arceus proposera également des variantes hisuiennes de Growlithe, Braviary, Zorua et Zoroark ainsi que de tout nouveaux Pokémon comme Wyrdeer, Basculegion et Kleavor (qui évoluent respectivement de Stantler, Basculin et Scyther). Le jeu est actuellement en préparation pour un lancement le 28 janvier 2022 sur Nintendo Switch.