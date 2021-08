Arceus se fait entraîner sur de mauvais graphiques d’arbre

Capture d’écran : Game Freak

Alors que la dernière bande-annonce de Pokémon Legends: Arceus montre que le jeu de collecte de monstres en monde ouvert se présente bien par rapport à sa révélation initiale, certains spectateurs ne sont pas impressionnés. Et donc, pour la deuxième fois de mémoire récente, le fandom Pokémon parle à nouveau d’arbres.

Oui, alors que certains sont enthousiasmés par le fait que la série Pokémon franchisse une nouvelle frontière de genre ou deviennent amoureux des nouveaux monstres d’Arceus, d’autres sont obsédés par les arbres, de toutes choses. Des variations d’images soulignant le nombre clairsemé d’arbres dans certaines parties du monde extérieur du jeu ont illuminé les médias sociaux au cours de la semaine dernière, certains incrédules qu’un jeu plus ancien puisse graphiquement « dépasser » une version à venir.

Du moins, c’est l’implication : n’est-il pas scandaleux qu’une franchise géante comme Pokémon ressemble à ça ?

Capture d’écran : Game Freak

Je ne suis pas ici pour vous dire qu’en fait, ce sont de « bons » graphismes. Les polygones de ce jeu sont d’une netteté hilarante, c’est sûr. Mais l’idée que l’on puisse trouver « mieux » ailleurs est terriblement erronée pour diverses raisons. Laissez-moi vous demander ceci, qu’est-ce qui est mieux, exactement?

G/O Media peut toucher une commission

De plus en plus, il est devenu une chose pour les fans d’exprimer leur inquiétude concernant les détails littéraux de l’arrière-plan. Cette année seulement, nous avons eu de petites poussées sur Twitter concernant certains des jeux les plus frappants visuellement de l’année qui ne vont pas assez loin parce que, disons, l’herbe ne se déforme pas lorsque vous marchez dessus. Il y avait aussi un drame sur la façon dont il était flagrant qu’un ancien jeu Call of Duty fasse exploser ses fruits si, pour une raison impie, vous décidiez de tirer sur le paysage, mais des jeux plus récents comme Halo Infinite dépeignent des actifs entièrement statiques.

Tout cela découle de la priorité accordée au réalisme par rapport à la direction artistique ou à l’esthétique, cette notion selon laquelle quelque chose n’a pas autant de valeur s’il n’est pas fabriqué à la main pour des cas extrêmes ou une splendeur visuelle. Les graphismes doivent toujours « progresser » pour nous offrir les jeux vidéo les plus avant-gardistes, une attitude assez compréhensible lorsque la sortie visuelle est l’une des rares choses que les systèmes de nouvelle génération peuvent vanter. Les jeux à gros budget font de tels progrès incrémentiels, mécaniquement parlant, que nous nous retrouvons à discuter de merde qui n’a littéralement pas d’importance.

Oui, de nombreux jeux en monde ouvert ont une densité d’arbres plus impressionnante. Mais ce qui rend tout titre potentiel satisfaisant n’a pas grand-chose à voir avec le nombre d’arbres qu’il peut rendre. Les jeux en monde ouvert adorent vous offrir un terrain immense, mais à quelle fréquence vous est-il confié des tâches qui sont réellement significatives à faire sur cette carte géante ? À quelle fréquence finissez-vous par passer devant tous ces satanés arbres pour vous rendre au point d’intérêt réel ?

Plus inquiétante, cependant, est l’attente générale à l’œuvre ici. Nous avons tous ri lorsque nous avons découvert que Rockstar s’était donné la peine de créer des scrotums d’animaux réalistes qui réagissaient aux entrées, mais c’est moins drôle quand on sait que le studio a travaillé fort pour y parvenir. C’est essentiellement ce que les fans demandent ici. Plus de temps de développement et de ressources consacrés à l’ajout de choses à un jeu qui n’ont finalement aucune incidence sur la qualité réelle de l’expérience.

Les arbres ne feront ni ne briseront Pokémon Legends : Arceus ; seul le gameplay peut le faire. Mais les arbres semblent briser le fandom Pokémon lui-même. D’une certaine manière, c’est la deuxième controverse sur les arbres que la communauté a eue au cours des dernières années. Le premier, pour ceux qui s’en souviennent malheureusement, est apparu comme une critique plus large selon laquelle Game Freak court-circuitait les fans de Pokémon Sword and Shield. Une fois que certains joueurs ont découvert que le développeur japonais n’incluait pas l’intégralité du recueil de créatures, l’enfer s’est déchaîné. Soudainement, c’est devenu un sport de souligner toutes les différentes façons dont les visuels et les performances générales du jeu n’étaient pas à la hauteur des attentes. Les arbres JPG, dans toute leur splendeur crépus, sont devenus un mème.

Alors que certains ont continué à taper du tambour contre Game Freak après la sortie, les arbres et tout, la plupart des gens ne semblaient pas s’en soucier à la fin. Les baisses de performances étaient perceptibles pour tous ceux qui parcouraient les mini-zones du monde ouvert dans Sword and Shield, mais beaucoup étaient prêts à l’avaler. C’est parce que ce qui fait de Pokémon Pokémon n’est pas la fidélité graphique.

C’est les monstres. Et en ce qui concerne les monstres, Game Freak a mis tant de soin et d’amour dans chaque conception d’épée et de bouclier que je me suis retrouvé à capturer des créatures que je n’aimais pas activement dans les jeux précédents, juste pour pouvoir les voir caracoler dans mon camp. Je voulais voir comment chaque créature réagissait aux jouets, ou comment elles s’entendaient les unes avec les autres. Je voulais tellement nourrir les Pokémon et les caresser que j’ai fini par passer plus de temps à capturer des monstres qu’à jouer l’histoire. L’attention portée aux détails était là, Game Freak ne l’a tout simplement pas gaspillée sur de foutus arbres.

Donc, je suppose que nous pouvons nous demander si Arceus a ou non suffisamment d’arbres. Mais à moins d’incidents de performance flagrants, la plupart d’entre nous ne remarqueront probablement même pas les arbres en arrière-plan en jouant. Au moins, jusqu’à ce que le prochain jeu Pokémon soit révélé et que les vers du cerveau des arbres s’activent à nouveau.