Arch Enemy célèbre son 25e anniversaire : “Ce fut une expérience formidable”, déclare Michael Amott

Métallurgistes suédois/canadiens/américains ENNEMI JURÉ célèbrent leur 25e anniversaire en 2021.

Lorsque ENNEMI JURÉ a sorti son premier album, “Terre noire”, en 1996, le death metal stagnait et avait désespérément besoin d’un coup de pied au cul. Guitariste Michael AmottLe modèle de la plus pure des variétés de métal s’est avéré un succès underground instantané, à la fois en Europe et au Japon, et a presque à lui seul ressuscité le death metal comme forme d’art viable avec un potentiel grand public. Signé à Century Media Records pour l’effort de deuxième année de 1998 “Les stigmates”, ENNEMI JURÉ marchait résolument vers un nouveau millénaire avec une réputation en pleine croissance. 1999 “Ponts en feu” ajouté à l’élan du groupe, leur mélange tranchant de brutalité et de mélodie épique devenant de plus en plus raffiné à chaque étape créative. Mais c’était en 2001, quand le chanteur original Johan Liiva se tenait à l’écart et chanteuse mercurielle Angela Gossow est intervenu, que ENNEMI JURÉ vraiment décollé.

Sorti en 2001 au Japon et près d’un an plus tard en Europe, “Salaires du péché” a présenté un line-up revitalisé et un nouveau cadeau pour des hymnes immortels, Gossowrugissement sauvage ajoutant de nombreuses couches de charisme et de puissance à ENNEMI JURÉson déjà monstrueux. Se consacrant rapidement à un programme de tournées incessant, la trajectoire ascendante du groupe s’est poursuivie tout au long de la première décennie du 21e siècle, chaque album successif renforçant la réputation du groupe et attirant des légions de nouveaux fans à cette campagne résolue de heavy metal. Des albums comme vicious de 2003 “Hymnes de la rébellion” et le noir et le sauvage de 2011 « Légions de Khaos » s’est assuré que Amott et ses fidèles sbires — Gossow, le batteur Daniel Erlandsson, bassiste Sharlee D’Angelo et Michaelle frère du guitariste Christophe — sont restés fermement au sommet de l’arbre de métal extrême : des vétérans respectés au sommet de leurs pouvoirs.

Toujours concentré mais imperméable aux règles et attentes des autres, ENNEMI JURÉ évolué à nouveau en 2015 suite au départ de Gossow (maintenant le manager du groupe). Remplacer l’un des chanteurs les plus emblématiques de l’ère moderne n’allait jamais être facile, mais sous la forme d’anciens L’AGONISTE la chanteuse Alissa White-Gluz, ENNEMI JURÉ trouvé le candidat idéal. Dévoilé sur le triomphe féroce et chargé d’hymne de 2014 “Guerre éternelle”, AlissaL’identité puissante de et ses talents vocaux extraordinaires se sont avérés un ajustement naturel et immédiatement bien accueilli. D’autres tournées approfondies ont cimenté l’efficacité palpitante de la nouvelle formation, avant un dernier changement de formation – l’arrivée du légendaire guitariste Jeff Loomis, anciennement de PLUS JAMAIS — terminé le puzzle musical qui Amott avait bricolé pendant près de 20 ans.

Amott commente : « Je dois admettre qu’il semble quelque peu surréaliste que l’année 2021 marque le 25e anniversaire de ENNEMI JURÉ. Je n’aurais jamais imaginé que nous atteindrions un point de notre carrière où nous reviendrions sur deux décennies et demie de création musicale, de sortie d’albums et de concerts sur toute la planète ! Ce fut une expérience formidable, c’est le moins qu’on puisse dire.

“En tant que groupe, nous avons eu la chance d’atteindre des sommets et des réalisations incroyables, mais nous avons également vécu des moments difficiles et des bas. C’est la vie, des sommets et des vallées… Je dois dire, quelles que soient les adversités auxquelles nous avons été confrontés – nous avons J’ai toujours traversé tout ça plus fort qu’avant. Dans l’ensemble, ça a été un grand voyage et dont je suis extrêmement fier. Je ne changerais rien.

« De toute évidence, la pandémie de COVID-19 nous a empêchés de faire de grandes célébrations élaborées du 25e anniversaire, mais nous faisons des marchandises spéciales et d’autres choses sympas – alors gardez les yeux ouverts pour cela.

“Beaucoup de mes souvenirs sur les premiers jours de ENNEMI JURÉ sont connectés au Japon. La première trilogie d’albums, “Terre noire” (1996), « Stigmates » (1998) et ‘Ponts en feu’ (1999) sont tous sortis d’abord au Japon et nous y avons tourné sur ces trois albums. Avant qu’une grande partie du reste du monde ne se soucie vraiment de nous, nous avions acquis une fantastique base de fans japonais qui nous a soutenus au fil des ans – jusqu’à ce jour. Domo Arigato Gozaimasu!

“Avec la sortie de notre quatrième album ‘Salaires du péché’ au début des années 2000, nous avons changé de chanteur, un changement radical par rapport à la voix de death metal suédois classique du chanteur original Johan Liiva à Angela Gossow – une chanteuse allemande inconnue. Un nouveau concept à l’époque, et un peu un pari… Je me souviens ne pas être sûr de la réaction des fans au grand changement dans le groupe. La nouvelle musique que nous avions écrite et enregistrée était également dans un style plus simple et le son global était une direction quelque peu nouvelle pour nous. Je n’avais pas à m’inquiéter, le ‘Salaires du péché’ album a été reçu très chaleureusement par les fans au Japon, devenant rapidement notre album le plus vendu là-bas. Mais peut-être plus important encore, cela a finalement fait entrer le groupe dans l’arène internationale du métal de manière considérable. Nous nous sommes retrouvés à nous lancer dans un programme de tournées rigoureux en Europe, aux États-Unis et au-delà. Nous étions arrivés !

“Une chose ENNEMI JURÉ a toujours fait beaucoup de tournées. Nous croyions fermement à la construction du groupe en faisant nos preuves sur scène, ville par ville, pays par pays… un spectacle à la fois. Nous avons vraiment adoré jouer les concerts et le style de vie des tournées – nous le faisons toujours.

“ENNEMI JURÉ pousse toujours à jouer de nouveaux territoires inconnus – nous avons été à de nombreuses reprises le premier groupe de métal à se produire dans une ville ou même un pays, ce qui est toujours un énorme frisson. En plus de construire notre propre base de fans sur nos innombrables tournées et apparitions en festival, nous avons également reçu des opportunités fantastiques avec certaines de nos premières influences telles que IRON MAIDEN, MEGADETH et TUEUR. Ils nous ont tous amenés en tant qu’invités spéciaux lors de leurs tournées, nous présentant à leur public – pour cela, nous leur en serons toujours reconnaissants.

« En 2014, nous avons publié le “La guerre éternelle” album et a présenté notre nouveau chanteur Alissa White-Gluz au monde, inaugurant un nouveau chapitre passionnant dans l’évolution du groupe. Nous avons pris la route plus fort que jamais, désireux de montrer au monde ce que le groupe pouvait faire avec la nouvelle formation. Au cours des sept années qui se sont écoulées depuis, le groupe a grandi bien au-delà de mes rêves les plus fous. ENNEMI JURÉLa musique de continue à se connecter avec de nouveaux fans chaque jour – elle est extrêmement inspirante et nous permet d’aller de l’avant.

“A titre personnel, ENNEMI JURÉ a été mon groupe, ma passion ainsi que mon travail pendant la moitié de ma vie maintenant et je ne peux pas vraiment imaginer ce que je ferais si ce groupe n’était pas né il y a toutes ces années. Je suis éternellement reconnaissant à toutes les personnes qui nous ont aidés en cours de route d’une manière ou d’une autre… Mes chers membres/amis du groupe, toutes les personnes du monde de la musique et de la scène metal underground qui ont cru en nous, producteurs et ingénieurs pour nous faire sonner bien, notre équipe de route infatigable et tous les ex-membres bien sûr. Plus important encore, les fans incroyablement fidèles que nous avons, que je ne pourrai jamais remercier tous en personne. je ne peux que promettre que ENNEMI JURÉ continuerons à faire de la musique (OUI, il y a un nouvel album en route !) … et, bien sûr, nous serons là-bas pour jouer des concerts alors que nous entamons ce qui sera notre plus grande tournée de tous les temps ! Je suis très positif pour l’avenir.

“Je l’espère encore 25 ans ! Rendez-vous dans la fosse ! Le métal c’est pour toujours !”