Arch Enemy et Behemoth reportent la tournée «The European Siege» en raison de la pandémie de Covid 19

ENNEMI JURÉest en tête d’affiche “Le siège européen” tournée avec MONSTRE a été reporté à l’automne 2022 en raison de la pandémie de coronavirus. Le trek conserve son créneau d’invité spécial de MONSTRE et ENNEMI JURÉamis de longue date et légendes du métal CARCASSE, et l’ouverture des débats mémorables de la soirée sera Portland, les nouveaux arrivants du métal gothique très appréciés de l’Oregon AUX AUTRES (anciennement connu sous le nom MAINS RALENTIES).

ENNEMI JURÉ guitariste Michael Amott commente : « Personne n’est plus déçu que nous à ce sujet, c’est sûr. Mais c’est comme ça, et nous avons déjà hâte d’y revenir en 2022 ! Restez en bonne santé, restez métal !

MONSTRE leader Adam “Nergal” Darski ajoute : “Comme le dit Michael, c’est ce que c’est — nous repartons pour 2022 ! MONSTRE arrivent avec de la nouvelle musique et de nouvelles manigances scéniques… un spectacle qui vaut la peine d’être attendu. On se verra là-bas !”

Les dates reportées sont indiquées ci-dessous. Tous les billets resteront valables pour les nouvelles dates.

“Le siège européen” Dates de la tournée 2022 :

27 sept. – IE – Dublin, Olympia Theatre



29 septembre – Royaume-Uni – Glasgow, O2 Academy Glasgow



30 septembre – Royaume-Uni – Manchester, O2 Apollo



01 octobre – Royaume-Uni – Birmingham, O2 Academy Birmingham



02 octobre – Royaume-Uni – Londres, O2 Academy Brixton



04 oct. – FR – Paris, Le Zénith



05 oct. – FR – Toulouse, Le Bikini



07 oct. – PT – Lisbonne, Coliseu de Lisboa



08 oct. – ES – Madrid, Palacio Vistalegre



09 oct. – ES – Barcelone, Palau Sant Jordi



11 oct. – FR – Lyon, Le Radiant



12 oct. – IT – Milano, Alcatraz



14 oct. – DE – Berlin, Columbiahalle



15 octobre – CZ – Prague, Tipsport Arena



16 oct. – HU – Budapest, Barba Negra



18 oct. – AT – Vienne, Gazomètre



19 oct. – PL – Katowice, Spodek



21 oct. – DE – Ludwigsburg, MHP Arena



22 octobre – Pays-Bas – Den Bosch, Mainstage Brabanthallen



23 oct. – BE – Bruxelles, Forest National



25 oct. – CH – Zurich, Samsung Hall



26 oct. – DE – Francfort, Jahrhunderthalle



28 oct. – DE – Munich, Zénith



29 oct. – DE – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle



30 oct. – DE – Hambourg, edel-optics.de Arena



31 oct. – SE – Göteborg, Partille Arena



02 nov. – FI – Helsinki, Ice Hall



04 nov. – SE – Stockholm, Annexet



05 nov. – DK – Copenhague, Forum



06 nov. – NON – Oslo, scène Sentrum

MONSTREle dernier EP de , “Une forêt”, est sorti en mai 2020 via Lame en métal. La chanson titre de l’EP est une reprise de LE TRAITEMENT classique, et il présente une apparition en tant qu’invité par BRILLANT leader Niklas Kvarforth. Les “Une forêt” L’EP comprend également une version live de la chanson titre ainsi que les deux chansons du “Je vous aimais à votre plus sombre” séances.

En janvier 2019, ENNEMI JURÉ sorti une compilation, “Couvert de sang”, de toutes les reprises que le groupe a enregistrées tout au long de sa carrière.

A l’automne 2018, Amott a révélé qu’il avait commencé le processus d’écriture de chansons pour le suivi de la “Volonté de puissance” album. Sorti en 2017, ce disque a marqué le deuxième ENNEMI JURÉ album depuis le départ du chanteur de longue date Angela Gossow et l’ajout de Alissa White-Gluz. C’était aussi le premier ENNEMI JURÉ disque pour présenter l’ancien PLUS JAMAIS guitariste Jeff Loomis, qui a rejoint le groupe fin 2014.

CARCASSE sortira son septième album studio, “Artères déchirées”, le 17 septembre via Records d’explosion nucléaire.

En 2019, le groupe sort son premier single en plus de cinq ans, “Sous la lame du scalpel”, suivi d’un EP de quatre titres intitulé “Méprisable” (octobre 2020), créant un puissant précédent pour “Artères déchirées”.