Arch Enemy sort un nouveau single, « House Of Mirrors »

Death metal mélodique suédois/canadien/américain ENNEMI JURÉ ont sorti une autre nouvelle chanson, « La Maison des Miroirs ». Mixé et masterisé par Jacob Hansen, une vidéo musicale d’accompagnement pour la piste — réalisé par Groupe13 – sera présenté en première à 9h00 PT / 12h00 (midi) HE aujourd’hui.

Guitariste Michael Amott commente : « Musicalement, c’est une idée qui me trotte dans la tête depuis un moment, et finalement elle s’est terminée. sensation des couplets. Comme c’est toujours le cas avec nous, nous avons eu pas mal d’arrangements et de démos différents de cette chanson jusqu’à ce qu’elle soit, oserais-je dire, putain de parfaite ! «

La chanteuse Alissa White-Gluz ajoute : « « Maison des miroirs » est une chanson qui se faufile dans la psyché humaine. J’ai écrit les paroles pendant une période sombre de verrouillage strict et dystopique, et je pense que les gens seront capables de comprendre ce sentiment d’être totalement seul – mais jamais vraiment seul – lorsque vous n’êtes entouré que de versions passées et futures de vous-même en tant que compagnie . »

« La Maison des Miroirs » marque la deuxième nouvelle ENNEMI JURÉ piste qui sera disponible dans quatre ans, suite à l’arrivée, le 21 octobre, de « Trompeur, Trompeur ».

A l’automne 2018, Amott a révélé qu’il avait commencé le processus d’écriture de chansons pour le suivi de la « Volonté de puissance » album. Sorti en 2017, ce disque a marqué le deuxième ENNEMI JURÉ LP depuis le départ du chanteur de longue date Angela Gossow et l’ajout d’ex-L’AGONISTE la chanteuse Blanc-Gluz. C’était aussi le premier ENNEMI JURÉ disque pour présenter l’ancien PLUS JAMAIS guitariste Jeff Loomis, qui a rejoint le groupe fin 2014.

Jeff, qui était le principal auteur-compositeur de son groupe précédent, PLUS JAMAIS, n’a pas participé à la rédaction de « Volonté de puissance ».

Dans une interview de 2018 avec Tout ce qui déchire, Jeff a dit qu’il avait « beaucoup d’idées musicales » auxquelles il espérait contribuer ENNEMI JURÉ à l’avenir. « J’ai écrit trois ou quatre chansons pour [‘Will To Power’], mais ils ne l’ont pas fait, uniquement parce que ce n’était pas dans le style qu’ils recherchaient », a-t-il déclaré. « Heureusement, j’ai pu jouer des solos de guitare sur le dernier album, donc ça me rend heureux. «

Il y a quatre ans, Amott dit que Looms est « un auteur-compositeur fort » à part entière, « mais pas dans le style de ENNEMI JURÉ, Je ressens. Il écrit et enregistre toujours avec ses propres trucs », a-t-il expliqué. « Il a un projet appelé VAINCRE LA DYSTOPIE, il a ses affaires en solo, [and] il a manifestement écrit la plupart des PLUS JAMAIS truc. Je l’ai toujours respecté et je continue de le respecter en tant que guitariste – c’est un être incroyable et un être humain incroyable ; il s’intègre parfaitement. [There’s] une grande alchimie [between us]. Mais, vous savez, j’ai toujours écrit la plupart de la musique, donc c’est difficile de… Je ne veux pas trop changer le son du groupe. Le groupe a en quelque sorte commencé autour de mon écriture et de mes idées, et celles-ci continuent d’être les plus dominantes, je suppose. Mais, tu sais, qui sait [what can happen] à l’avenir? »

En janvier 2019, ENNEMI JURÉ sorti une compilation, « Couvert de sang », de toutes les reprises que le groupe a enregistrées tout au long de sa carrière.



