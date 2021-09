Arch Manning dans l’esprit des fans alors que Nick Saban apparaît sur Peyton, diffusion Eli

in

Arch Manning n’a pas été mentionné dans l’émission de Peyton et Eli Manning lundi soir lors du match des Eagles de Philadelphie et des Cowboys de Dallas, mais l’apparence de Nick Saban et ses commentaires prudents sur les jeunes quarts ont été définitivement notés.

Saban était l’un des quatre invités à apparaître sur la diffusion simultanée du match. L’entraîneur de l’Alabama parlait du transfert de Jalen Hurts en Oklahoma depuis le Crimson Tide lorsque l’équipe a décidé de lancer Tua Tagovailoa. Le commentaire de Saban sur le fait d’avoir de bons joueurs est ce qui a fait sourciller.

“Pour un quart-arrière, il est vraiment important d’avoir de bons joueurs autour de vous”, a-t-il déclaré.

L’apparition et les remarques de Saban sur la télédiffusion de Manning ne sont pas passées inaperçues.

Même l’entraîneur d’Ole Miss Lane Kiffin a fait un commentaire amusant sur les Mannings.

Le recrutement d’Arch Manning commence à chauffer. Il va être sous les projecteurs nationaux pour les années à venir et cela va au-delà de son célèbre nom de famille, car il s’est avéré être l’un des meilleurs quarterbacks du secondaire du pays.

Au-delà de la lecture des défenses, la plus grande sélection de Manning sera l’endroit où il décide d’aller à l’école. Le quart-arrière Isidore Newman High School (LA) a été recruté par l’Alabama, Clemson, le Texas, la Géorgie, LSU, Ole Miss et de nombreuses autres écoles, selon 24/7 Sports. Mais sa décision aurait été prise dans deux écoles.

Manning et sa famille ont passé un bon moment à regarder la Géorgie battre la Caroline du Sud la semaine dernière, selon Dawgs Daily. Le jeune quart-arrière a été accueilli par des fans le suppliant de venir à l’école. Cooper Manning, le père d’Arch et le frère aîné de Peyton et Eli, a une relation avec l’entraîneur de la ligne offensive de Géorgie Matt Luke, ce qui pourrait être un facteur dans la décision du quart-arrière.

Arch Manning “adore la Géorgie”, a rapporté 24/7 Sports, notant l’histoire entre Kirby Smart et Peyton Manning remontant à leurs années universitaires.

Selon Dawgs Daily, la course au recrutement pour Arch Manning pourrait se dérouler en Géorgie et au Texas.

Peyton Manning a dit en plaisantant que l’ancien parieur de Virginie-Occidentale Pat McAfee la semaine dernière, Arch allait être un alpiniste.