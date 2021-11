Archange va contre la femme qui a pris la vie de son frère | INSTAGRAM

La malheureuse nouvelle a été récemment rapportée que le frère du chanteur de musique urbaine Archange a perdu la vie, Justin Santos, qui conduisait sa voiture 21 ans sur un pont de Porto Rico, où il finit par perdre la vie sous le choc d’un camion.

C’était une femme qui avait trop bu, circulait sur le pont Teodoro Masco et en heurtant le frère du célèbre frère, il s’envola avec son compagnon et finit par se faire écraser par les mêmes véhicules qui sont entrés en collision sur place.

Maintenant, après plusieurs jours de ce qui s’est passé, le reggaetonero Il a décidé d’exprimer qu’il souhaitait rencontrer en personne la femme qui a tué son frère, mais pas pour ce que tout le monde pense qu’il pourrait vouloir.

L’interprète de genre urbain assure vouloir aider cette personne à sortir de ses problèmes d’alcool : « J’aimerais voir et parler avec la personne qui a pris la vie de mon frère. Je sais qu’il y a des millions de personnes qui ont de la rancune, mais je ne l’ai jamais vue, je ne sais pas qui elle est. Tout ce que je sais, c’est que c’est une personne qui souffre de la maladie que j’avais aussi ».

Cette personne qu’il 21 novembre J’entre dans cette ruelle en sens inverse, je veux dire à cette personne que tu as prise… Tu sais ce que tu as fait, mais je ne te déteste pas, pourquoi ? Pourquoi vous et moi souffrons du même problème et ce que je veux faire, c’est vous aider. Voilà ce que je vais faire « .

Arcángel est très touché par la situation mais cherche à aider la femme. / .

Cette façon de réagir de la part de l’interprète de la musique est surprenante, qui assure que cette dame n’a besoin que d’aide, qu’elle n’a sûrement pas fait les choses avec l’intention de nuire à qui que ce soit mais que se passe-t-il si elle a besoin de quelqu’un pour la soutenir pour sortir de ceci et ne pas refaire la même erreur.

Il sait que la personne n’a rien fait en pensant à tuer quelqu’un, ce n’était qu’une conséquence de cette maladie qui affecte des millions de personnes dans le monde et qu’elle ne réalise pas que c’est un vrai problème qui doit être traité.

Es por esta razón que con mucho dolor en su corazón arcángel expresó que a pesar de que muchas personas están enojadas y con odio hacia la mujer, él solamente quiere darle un abrazo y pedirle que por favor acepte su ayuda, algo que lo hará sentir mucho mieux.