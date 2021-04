ARCHEGOS & CREDIT SUISSE – ASTUCE DE L’ICEBERG ⋆ .

par Egon Von Greyerz, Gold Suisse:

Bill Hwang, le fondateur du fonds spéculatif Archegos qui vient de perdre 30 milliards de dollars, n’a probablement pas réalisé en nommant son entreprise qu’elle était prédestinée à de grandes choses.

Archegos est un mot grec qui signifie chef ou celui qui dirige afin que les autres puissent suivre.

ARCHEGOS LE PREMIER DE BEAUCOUP A VENIR

Ceci, jusqu’à il y a quelques jours, un hedge fund inconnu est un précurseur de ce qui arrivera au marché des dérivés de 1,5 + quadrillions de dollars. J’ai mis en garde contre la bulle des produits dérivés pendant des années. Archegos vient d’allumer la mèche et bientôt tout ce marché va exploser.

Je sais que techniquement, Archegos était un Family Office pour des raisons réglementaires favorables. Mais à toutes fins utiles, je le considère comme un hedge fund.

Warren Buffett a qualifié les dérivés d’armes financières de destruction massive et il a tout à fait raison.

Les banquiers avides ont maintenant construit des dérivés à une arme nucléaire autodestructrice. Archegos montre au monde qu’un petit fonds de couverture inconnu peut obtenir des lignes de crédit de 30 milliards de dollars ou plus, ce qui conduit rapidement à une contagion et à des pertes incontrôlables.

Et lorsque les paris du hedge fund tournent mal, non seulement les investisseurs perdent tout leur argent, mais aussi les banques qui ont imprudemment financé la spéculation massivement endettée d’Archegos perdront environ 10 milliards de dollars des fonds de leurs actionnaires.

Cela n’affectera évidemment pas les bonus des banquiers qui ne seront réduits que lorsque la banque fera faillite. Souvenez-vous de la crise de Lehman en 2008. Sans un plan de sauvetage massif par les banques centrales, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, etc., auraient fait faillite. Et toujours les bonus cette année-là dans ces banques étaient les mêmes que l’année précédente.

Absolument scandaleux et le pire côté du capitalisme. Mais comme l’a dit Gordon Gekko dans le film Wall Street – La cupidité est bonne! Eh bien, quand tout sera terminé, ce ne sera peut-être pas aussi bon qu’ils le pensent.

DERIVATIVES – UN SPINNER D’ARGENT QUI TIRERA SANS CONTRÔLE

Les produits dérivés ont été une filière pour les grandes banques d’investissement pendant des décennies. Aujourd’hui, pratiquement tous les échanges se font sous forme de produits dérivés. Très peu de portefeuilles sont dans les instruments sous-jacents. Au lieu de cela, tout ce qui concerne les portefeuilles d’actions, les ETF, les fonds aurifères, etc. utilise des dérivés ou des instruments synthétiques. En outre, les marchés des intérêts et des changes sont tous des dérivés. Le portefeuille d’Archegos était par exemple en Total Return Swaps.

Comme nous venons de le voir, lorsque les dérivés implosent et que les titres sous-jacents sont abandonnés par le prime broker à tout prix, les pertes sont instantanées et irréparables.

Pourtant, la contagion a été évitée cette fois avec les banques prenant toutes les pertes. Mais ce ne sera pas le cas la prochaine fois lorsque non seulement 30 milliards de dollars de produits dérivés imploseront, mais des multiples de cette somme.

LORSQUE LES CONTREPARTIES ÉCHOUENT ……… LA BOMBE À TEMPS QUADRILLION DE 1,5 $

Les défenseurs des dérivés, qui incluent évidemment toutes les banques d’investissement et la BRI (Bank of International Settlement) de Bâle, soutiendront que la position nette sur les dérivés ne représente qu’une fraction du brut estimé à au moins 1,5 quadrillion de dollars.

Oui, bien sûr, la position nette est théoriquement beaucoup plus petite après compensation. Mais lorsque les contreparties échouent, le brut reste brut. Et c’est ce que nous sommes susceptibles de voir dans les prochaines années.

Archegos est un très bon exemple de ce que le monde vivra à une échelle beaucoup plus grande – 1,5 quadrillion de dollars ne disparaîtra pas tranquillement. Les banques ont réussi à arrêter la contagion cette fois-ci, mais elles ne le feront pas une fois qu’elle aura véritablement commencé.

Le cube ci-dessous représente tous les dérivés connus dans le monde de 1,5 quadrillion de dollars. Le nombre réel est probablement considérablement plus élevé.

Le $ 1,5Q correspond à 850X l’or déclaré de la banque centrale. Quel sera le prix de l’or après l’implosion des dérivés? Probablement trop haut pour être compris!

Lorsque la plus grande bulle financière de l’histoire démolit le système financier massivement surendetté, dirigé par les implosions du monstre des dérivés de 1,5 quadrillion de dollars, sera paralysé alors que les valeurs des actions, des obligations et des propriétés s’évaporent dans un nuage de fumée.

LORSQUE LES VALEURS DES ACTIFS MEURENT

Le monde se rendra alors compte que toute la monnaie imprimée et tous les crédits qui garantissaient ces actifs avaient une valeur ZÉRO dont certains d’entre nous sont clairs depuis des années.

Malgré les chimères des keynésiens et les théories des ordures du MMT, l’argent créé à partir de rien doit toujours avoir une valeur nulle.

Et quand le monde découvre que la dette a une valeur nulle, ils se réveilleront de leurs doux rêves et se rendront compte que la richesse artificielle qu’ils ont accumulée était entièrement basée sur un mensonge.

À partir de la fermeture de la fenêtre d’or en 1971, le monde a construit un édifice d’actifs grossièrement surévalués qui trouveront bientôt leur valeur intrinsèque plus proche de ZERO.

Beaucoup soutiendront que bon nombre de ces actifs auront toujours une valeur, qu’il s’agisse d’une entreprise solide ou d’un immeuble commercial de haute qualité avec de bons locataires.

Cet argument est valable tant que l’entreprise n’a pas de dette et / ou peut rembourser ses dettes à partir des revenus.

Idem avec la propriété commerciale à effet de levier. Les briques et le mortier ont peu de valeur si elles ne produisent pas de revenus. Lorsque les locataires ne peuvent pas payer le loyer, la banque réclame les prêts et saisit l’immeuble.

Dans un monde avec 300 billions de dollars de dettes, la plupart des actifs sont fortement endettés. Les débiteurs sans bénéfices ni revenus deviendront rapidement insolvables et la banque deviendra détenteur d’actifs majeurs dont la valeur s’effondrera. Les banques ne peuvent pas se permettre de conserver ces actifs et les vendront dans le cadre de ventes incessantes.

Très peu de gens auront des actifs liquides et négociables à ce stade. Et le financement par emprunt deviendra inexistant.

LES TITULAIRES D’ARGENT RÉEL OU D’OR ET D’ARGENT TROUVERONT DES AFFAIRES

Comme à chaque période de crise de l’histoire, les détenteurs d’actifs réels liquides comme l’or et l’argent pourront choisir des actifs pour 5 cents par dollar. Cela semble impossible aujourd’hui, mais les personnes familières, par exemple, de la République de Weimar sauront que cela s’est réellement produit à l’époque et aussi à d’autres moments en période de crises majeures.

Ce sera le moment où une propriété qui vaut aujourd’hui, disons, 1,1 million de dollars ou 20 kilos d’or pourra être acquise pour 1 kilo de dollars, soit une remise de 95%, mesurée en or.

Cela semble évidemment totalement irréaliste aujourd’hui mais l’histoire prouve que cela se produit maintes et maintes fois.

LA PREMIÈRE FOIS DANS L’HISTOIRE UN EFFET DE DETTE EST MONDIAL

Cette fois, la bulle de la dette est plus grande que jamais dans l’histoire. Mais pas seulement cela, c’est la première fois qu’un effondrement de la dette est mondial.

Chaque coin du monde est dans la même situation – Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Afrique, Chine, Japon et même Russie. Certains pays comme la Chine pourraient être en mesure de faire face à leur dette en interne, mais chaque pays du monde souffrira du fait que le système financier implose et que le commerce mondial s’effondre.

