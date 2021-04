Archegos prouve que le marché est truqué. Robinhood aggrave les choses.

La semaine dernière, Wall Street est devenue la dernière victime de sa propre fabrication. Comme 30 milliards de dollars de fonds spéculatifs Archegos« Les liquidations ont ébranlé les marchés boursiers, les banques de renfort ont demandé comment exactement un family office discret avait réussi à leur faire perdre autant d’argent.

Les investisseurs particuliers devraient être encore plus en colère. L’épisode a mis à nu les relations chaleureuses entre les banques à supports bombés et les patrons des hedge funds. Non seulement Wall Street ferme régulièrement les yeux sur les méfaits passés de ces managers. (Le patron d’Archegos, Bill Hwang, a plaidé coupable de délit d’initié en 2012). Ces banques aident activement les clients fortunés à devenir encore plus riches au détriment des autres. Et bien que Robin des Bois a commencé à démocratiser certaines parties de l’investissement, ils ont involontairement déchaîné les pires parties des excès de Wall Street sans fournir la solution.

Alors que la saga Archegos continue de se dérouler, les investisseurs réguliers apprendront comment Robinhood a aggravé le truquage du marché qui ne fait que s’aggraver.

Banques d’investissement: preuve d’un marché truqué

Même avant Archegos, les banques d’investissement bénéficient depuis longtemps des avantages d’un marché inégal. Bien que les «murs chinois» soient censés séparer le commerce des opérations de financement des entreprises, des études ont montré que les banques enfreignent souvent ces règles pour prendre un avantage sur les investisseurs réguliers. (Les chercheurs auraient également pu visiter une salle de marché et éviter de mener une étude).

Bon nombre de ces banques importantes supervisent également les activités de tenue de marché. Au lieu de payer des commissions comme les investisseurs réguliers, ils recevoir revenu pour les métiers qu’ils font. C’est un système qui donne la priorité aux titulaires de Wall Street au détriment des étrangers.

Mais ensuite, la SEC s’est mise en travers. En 2015, la règle Volcker – qui fait partie des réformes Dodd-Frank Wall Street – a rendu beaucoup plus difficile pour les banques d’investissement d’échanger leur propre argent. Ainsi, ces banques se sont tournées vers la meilleure chose suivante: gagner de l’argent avec les échanges d’autres personnes.

Archegos et hedge funds: la vache à lait des banques d’investissement

Depuis l’adoption de la règle Volcker, les banques se sont de plus en plus appuyées sur les hedge funds et les family offices comme Archegos. Avec les bonnes relations, ces personnes fortunées pourraient emprunter d’énormes sommes d’argent aux banques d’investissement pour faire des paris démesurés sur le marché.

Parfois, ces paris étaient alimentés par des connaissances d’initiés, comme l’ont souligné les poursuites judiciaires de la SEC contre Groupe Galleon Raj Rajaratnam et SAC Capital’s Stephen Cohen. Mais généralement, ces paris se produisent dans l’ombre, les banques accordant des crédits bon marché aux hedge funds en échange de marges de négociation importantes. Tant que tout le monde gagnait de l’argent, les banques n’avaient guère de raisons de s’y opposer. D’ici 2020, des entreprises comme le Credit Suisse ont généré près de 30% de leurs ventes à partir de revenus basés sur les transactions, contre 20% en 2015.

Archegos Capital de Bill Hwang a poussé ces relations chaleureuses un peu plus loin.

«Pendant un certain temps après l’affaire de la SEC, Goldman a refusé de faire affaire avec lui pour des raisons de conformité», ont écrit des journalistes de Fortune. « Mais [Goldman] cédé alors que ses rivaux profitaient de la satisfaction de ses besoins.

Des entreprises comme celle de M. Hwang ont généré tellement de commissions par le biais de swaps indirects (connus sous le nom de contrats contre différence) que les banques ont largement ignoré la prise de risque absurde qui se passait sous leur nez. Ce n’est que la semaine dernière que ces sociétés financières ont réalisé qu’Archegos ne disposait que d’environ 10 milliards de dollars de fonds propres pour 50 milliards de dollars d’actions – plusieurs milliards de dollars de moins que les exigences de marge minimale imposées par la FINRA.

C’est pourquoi la baisse de 25% des avoirs d’Archegos la semaine dernière n’a pas seulement piqué. En quatre jours courts, les pertes générées par effet de levier ont détruit la totalité du coussin de capital de l’entreprise plus 6 milliards de dollars supplémentaires de capital bancaire (c’est-à-dire l’argent des actionnaires publics).

Robinhood ouvre la mauvaise porte

Les investisseurs réguliers ont commencé à avoir un avant-goût de ces absurdités. En 2018, Robinhood a publié le trading d’options sans commission, donnant aux investisseurs ordinaires un moyen de parier de vastes sommes d’argent avec presque aucune équité de départ. Et tout comme la pêche à la dynamite, de nombreux jeunes investisseurs ont accidentellement fait sauter leurs navires.

En juin de l’année dernière, Alex Kearns, un trader de Robinhood, s’est suicidé après avoir cru devoir près de 750 000 $ en pertes boursières. L’étudiant de 20 ans n’avait aucune expérience de négociation d’options et n’avait que 5 000 $ d’économies à vie. Mais cela n’a pas empêché Robinhood d’autoriser M. Kearns à négocier des contrats d’options à haut risque avec un inconvénient pratiquement illimité. Ses parents ont depuis intenté une action en justice pour cause de mort injustifiée.

Cela n’a pas empêché des milliers d’autres investisseurs particuliers de prendre la place de M. Kearns; Le r / WallStreetBets de Reddit répertorie d’innombrables articles de pertes tout aussi dévastatrices.

Le problème se résume à des frais élevés – un obstacle auquel même les hedge funds sont confrontés. Les dérivés financiers comme les options ont tous des structures de prix qui se comparent aux investisseurs de détail. Quel que soit le nombre de gagnants que vous avez, la nature des produits à somme nulle signifie que le trader d’options moyen perdra toujours de l’argent à long terme. Et qu’en est-il de la soi-disant structure «zéro commission» de Robinhood? Le courtage basé sur une application convertit simplement la commission en primes plus élevées, tout comme la façon dont les banques d’investissement profitent des fonds spéculatifs.

Même les actions fractionnaires de Robinhood ont commencé à ressembler un peu aux accords de contrat pour différence d’Archegos. Au lieu de détenir purement et simplement des actions, les actionnaires fractionnaires de Robinhood achètent désormais des produits dérivés auprès de courtiers pour des frais de négociation encore plus élevés.

Le facteur manquant: la recherche côté vente

Ces avantages injustes persistent parce que Robinhood n’a pas réussi à démocratiser l’élément encore plus critique de Wall Street: les informations qui alimentent les décisions d’investissement. Ceux-ci inclus:

Rapports de recherche détaillés, alertes de trading en temps réel et gestionnaires de comptes dédiés qui aident les clients fortunés à naviguer sur les marchés.

Du point de vue de l’investisseur, ces acteurs «vendeurs» valent leur pesant d’or (quoi qu’en disent les sceptiques). Les meilleurs analystes d’investissement font régulièrement preuve d’une meilleure connaissance des entreprises qu’ils couvrent, et nombre de ces analystes prédisent souvent correctement les bénéfices des entreprises jusqu’à un centime. Même s’ils ne sont pas parfaits, ces analystes professionnels ont le temps et les ressources qu’aucun investisseur de fauteuil ne pourrait espérer reproduire.

Les hedge funds en ont largement profité, surperformant systématiquement le marché hors frais.

Pendant ce temps, les investisseurs réguliers regardent des vidéos YouTube et des discussions Discord sur le prochain titre en vogue. Souvent, une grande partie de l’information privilégie la mise en scène à la substance – «J’aime le titre» est devenu de facto le cri de ralliement des acheteurs. D’autres fois, ces détectives en ligne sont corrects, mais leurs conclusions sont immédiatement échangées par les entreprises à haute fréquence avant que les investisseurs réguliers ne puissent agir.

Cela signifie qu’en tant que groupe, la performance des investisseurs de détail ressemble beaucoup à celle des hedge funds en sens inverse.

Robinhood a par inadvertance aggravé ces inégalités. Son bulletin, Robinhood Snacks, ne fournit que des informations superficielles sur les tendances des stocks. Et d’anciens employés décrivent les initiatives de soutien à la clientèle de Robinhood comme «un modèle de soutien inefficace: des agents du service à la clientèle sans qualifications pour offrir des conseils financiers, des courtiers agréés trop occupés pour aider et des appels de clients qui sont restés sans réponse.»

L’héritage d’Archegos

Les banques d’investissement tireront sans aucun doute les mauvaises leçons du fiasco d’Archegos. Pour eux, il est plus important que Goldman Sachs et Morgan Stanley aient évité des pertes importantes en liquidant près de 20 milliards de dollars de ventes en bloc. L’impact sévère sur le marché vendredi importe peu, tout comme les pertes subies par les investisseurs réguliers. Anciennes exploitations d’Archegos Découverte (NASDAQ:DISQUE) et CBS / Viacom (NASDAQ:VIAC) sont toujours en baisse de plus de 40% et 52%, respectivement, depuis le début de la liquidation le 22 mars.

Pendant ce temps, Robinhood continuera comme si de rien n’était. Les comptes sur marge et d’options sont des générateurs de revenus lucratifs, et Robinhood a toutes les incitations à court terme pour inciter les investisseurs à continuer à faire tourner leurs comptes.

Tout n’est pas perdu – il y a beaucoup d’analystes de haute qualité qui offrent leurs conseils en ligne. Beaucoup d’entre eux surclassent constamment leurs pairs du côté de la vente.

Mais jusqu’à ce que Robinhood nivelle le terrain de jeu de l’information, les investisseurs doivent faire preuve de prudence. Comme le souligne la saga Archegos, mélanger un effet de levier élevé avec un trading audacieux fonctionne bien jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas. Après tout, quelle meilleure façon d’attraper beaucoup de poissons qu’avec un bâton de dynamite de haute qualité?

A la date de publication, Tom Yeung ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est d’apporter de la simplicité au monde de l’investissement.