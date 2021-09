Archera décroche 7 millions de dollars pour aider les clients AWS et Azure à réduire leurs coûts et à optimiser leur utilisation

in

Les co-fondateurs d’Archera – et frères – Aran Khanna (à gauche) et Nikhil Khanna. (Photos Archera)

Archera, une startup de Seattle anciennement connue sous le nom de Reserved.ai, a annoncé un tour de financement de série A de 7 millions de dollars.

Fondée en 2019, Archera aide les entreprises utilisant Amazon Web Services, Microsoft Azure et d’autres plateformes à automatiser le processus de gestion des ressources cloud. Il analyse les modèles d’utilisation du cloud d’un client et les associe à un ensemble optimal d’options d’achat.

Archera a augmenté ses revenus de 150% cette année. Il compte des dizaines de clients, dont Fortive, Hiya, Valtix, Guardant Health, kumu, Zebrium et 4C Insights.

La startup est dirigée par les frères Aran Khanna et Nikhil Khanna. Daniel Christianto est l’autre co-fondateur.

« Notre vision est d’étendre notre solution pour répondre aux besoins des clients à toutes les étapes du parcours d’adoption du cloud, de ceux qui commencent tout juste la migration vers le cloud à ceux qui opèrent actuellement dans un environnement multi-cloud », a écrit Aran dans un article de blog.

Aran, finaliste du prix Jeune entrepreneur de l’année aux . Awards 2021, a précédemment cofondé une startup de vente au détail appelée Glia Intelligence avec Nikhil. Il a également travaillé comme ingénieur IA chez Amazon Web Services et a effectué un stage chez Microsoft Azure. Nikhil a effectué des stages d’ingénierie chez Facebook et Uber.

Les deux frères sont diplômés de la Lakeside School de la région de Seattle, l’alma mater de Bill Gates.

Christianto, vice-président de l’ingénierie de la société, a travaillé chez AWS, Azure et Apple, où il a passé quatre ans au sein de l’équipe iCloud de la société.

. a déjà écrit à propos d’Aran lorsque son stage sur Facebook a été annulé après avoir révélé une faille dans l’application Messenger de la société de médias sociaux. Nikhil a été présenté en 2013 après avoir créé une société de jeux mobiles à l’adolescence.

Ridge Ventures et Amplify Partners ont mené la ronde, qui comprenait la participation de PSL Ventures, Mark et Josh Leslie de Leslie Ventures, l’ancien PDG d’Onica Stephen Garden, et d’autres.

Le financement total est de 10,3 millions de dollars à ce jour pour Archera. L’entreprise compte 18 employés et prévoit de doubler ses effectifs d’ici la fin de l’année prochaine.

« Alors que nous nous efforçons de devenir une vitre unique pour la gestion des ressources cloud, nous allons créer des fonctionnalités telles que la planification de la migration vers le cloud et la modélisation et la prévision avancées pour le provisionnement multi-cloud », a écrit Aran dans le billet de blog.