Archie et Lilibet de Meghan Markle et du prince Harry attendent un nouveau compagnon de jeu | Royale | Nouvelles

L’ami d’enfance du prince Harry, Guy Pelly, et son épouse américaine Elizabeth Wilson attendent leur troisième enfant. Archie Harrison, deux ans, et sa sœur Lilibet, âgée de trois mois, auront bientôt un autre ami en plus des deux filles du couple, Willow et Clementine.

Mme Wilson, qui est l’héritière de l’empire Holiday Inn, a déclaré au journal social confidentiel d’Eden : “Nous attendons Pelly numéro trois et nous ne pourrions pas être plus excités.”

M. Pelly est le fils de Lady Carolyn Herbert, une amie proche de la défunte princesse Diana.

L’homme de 34 ans a grandi avec Harry et le prince William et est le parrain du plus jeune enfant du duc et de la duchesse de Cambridge, le prince Louis.

Il est resté en contact étroit avec les frères et a rendu visite à Harry et Meghan dans leur manoir californien l’année dernière.

M. Pelly dirigeait officiellement une série de boîtes de nuit haut de gamme à Londres, dont le Mahiki, favori de Royal, à Kensington.

Habitué des fêtes, le royal mondain a organisé l’enterrement de vie de garçon du prince William avant de se marier avec Kate en 2011.

M. Pelly était également présent lorsqu’un Harry de 20 ans portait honteusement un costume nazi lors d’une fête en 2005.

Meghan et Harry vivent actuellement dans le quartier de Santa Barbara à Los Angeles après avoir quitté la famille royale il y a 18 mois.

Le couple aurait fêté un anniversaire spécial en début de semaine.

La mère de Meghan, Doria Ragland, a eu 65 ans jeudi.

L’assistante sociale et professeur de yoga vit à proximité en Californie et serait une grand-mère active avec les deux enfants.

LIRE LA SUITE: Royal Family LIVE: la popularité de Harry et Meghan aux «niveaux les plus bas jamais atteints»

L’ami proche de Meghan, Omid Scobie, a insisté sur le fait que le couple était loin d’être terminé et a même taquiné que la duchesse pourrait être prête pour Hollywood.

Le rédacteur en chef royal de Harper’s Bazaar US a déclaré à Royally Obsessed : “Tout ce qu’on m’a dit, c’est : ‘Oh mec, tu ne sais même pas la moitié de ce sur quoi ils travaillent. Ils visent si haut’.

“Je pense qu’une chose qui peut surprendre à un moment donné et ce n’est que ma propre supposition, c’est où nous allons entendre une sorte d’annonce de film.”