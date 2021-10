Thomas Markle a déclaré que ses deux petits-enfants « ne font pas partie d’un jeu », bien qu’il ait affirmé que « plusieurs avocats » l’avaient assuré de ses chances de succès s’il engageait une action en justice contre le prince Harry et Meghan Markle. L’ancien directeur de l’éclairage de 77 ans n’a jamais rencontré Archie Harrison, deux ans, ni Lilibet Diana, cinq mois, en raison de sa rupture avec sa fille.

Interrogé sur l’impossibilité de rendre visite à ses petits-enfants, M. Markle a déclaré: «Je suis très préoccupé par cela. J’aimerais vraiment ça – j’adorerais voir mes petits-enfants.

« Et des gens ont suggéré en Californie que je poursuive pour voir mes enfants. Je pense que si je le faisais, je serais un hypocrite. Je ferais la même chose que Meghan et Harry.

« Je ne veux pas inclure mes petits-enfants dans ce genre de situation. Je veux voir mes petits-enfants avec des parents sympathiques et de l’amitié tout autour. Je ne connais pas de parents hostiles et voir mes petits-enfants. Alors j’attendrai que ça joue dehors. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait reçu une indication qu’une action en justice mènerait au succès, Thomas a poursuivi: « Oui, plusieurs avocats m’ont dit que des grands-parents avaient intenté une action en justice pour voir leurs petits-enfants et avaient gagné en Californie. Je ne vais pas le faire. fais ça, je ne vais pas faire ça.

« Je ne veux pas impliquer mes petits-enfants comme des pions dans un jeu. Ils ne font pas partie d’un jeu. Ce sont mes petits-enfants – je veux voir mes petits-enfants. »

LIRE LA SUITE: Thomas Markle sur place alors que son fils se lance dans une diatribe passionnée contre Meghan Markle

Plus tôt cette année, Thomas Markle avait annoncé lors d’une interview avec Fox News qu’il envisageait d’intenter une action en justice contre les Sussex, pour exiger l’accès aux visites de ses deux jeunes petits-enfants.

Il a également révélé qu’il avait contacté Meghan à plusieurs reprises mais que ses tentatives avaient été ignorées. Cela comprenait l’envoi d’un gros bouquet de fleurs à son domicile pour célébrer son 40e anniversaire.

Lors de son entretien avec Susanna Reid et Richard Madeley ce matin, Thomas Markle a déclaré que toute sa famille avait été « fantôme » par Meghan, et qu’il continuerait à mener des entretiens très médiatisés pour attirer son attention.

Parlant à nouveau de ses deux petits-enfants, il a dit qu’il souhaitait qu’ils sachent qu’ils sont issus de « deux familles aimantes ».

À la dernière minute, il a été annoncé que Thomas Markle n’assisterait plus au mariage à la chapelle St George et subirait une opération cardiaque au Mexique.

Leur relation a pris un nouveau coup après que son père a vendu des extraits d’une lettre privée que Meghan lui avait envoyée au Mail dimanche. Cela a déclenché une longue bataille juridique entre les Sussex et l’organisation médiatique, que Meghan a finalement remportée pour des raisons de droit d’auteur.

Au cours des trois dernières années, Thomas Markle a parlé de sa fille à plusieurs reprises et a à la fois critiqué ses actions et plaidé pour son pardon.

Ses deux autres enfants, Samantha Markle et Thomas Markle Jr, mènent également une relation séparée avec leur demi-soeur, et l’ont déjà décrite comme « peu profonde » et « blasée ».

Alors que la relation de Meghan avec la famille de son père reste tendue, elle entretient une relation étroite avec sa mère, Doria Ragland.