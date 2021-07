Archie et Lilibet ont reçu un nom «déroyalisé» dès la naissance en raison de la «formule» spécifique de Queen | Royale | Nouvelles

Archie et Lilibet ont tous deux le nom de famille Mountbatten-Windsor, bien qu’aucun de leurs parents – le prince Harry et Meghan Markle – ne l’utilise. Harry et Meghan passent plutôt par le duc et la duchesse de Sussex. Quand Archie est né en 2019, on pensait que le duc et la duchesse de Sussex avaient choisi de ne pas lui donner l’un des titres inférieurs de Harry parce qu’ils voulaient élever leur fils en tant que «citoyen privé», ce qui signifie que son titre complet était Maître Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Cependant, la journaliste royale Camilla Tominey a récemment affirmé qu’elle ne voulait pas qu’Archie soit connu sous le nom de comte de Dumbarton car il contenait le mot « muet ».

Des sources ont déclaré au Telegraph que ce titre de noblesse écossaise avait été rejeté parce que les Sussex « s’inquiétaient de ce à quoi cela pourrait ressembler ».

Cette affirmation fait suite à des informations selon lesquelles les Sussex se sont éloignés du prince Charles après qu’il leur aurait dit qu’Archie ne deviendrait jamais un prince, même lorsque son grand-père deviendrait roi.

Apparemment, Charles ne voulait pas que les enfants de Harry acquièrent un tel titre car cela ne cadrerait pas avec ses plans de réduction des coûts pour une “monarchie allégée”.

Des sources proches du couple ont affirmé que Charles prévoyait même de modifier les documents juridiques afin qu’Archie n’ait pas droit au titre de prince, modifiant ainsi le précédent royal.

Cette discussion aurait ensuite incité les Sussex à s’engager dans leur interview explosive avec Oprah Winfrey pour leur CBS Special plus tôt cette année.

Cependant, les Sussex ont donné à leur fils un nom de famille «déroyalisé» à sa naissance, indiquant qu’ils savaient déjà qu’il ne deviendrait pas un royal actif même lorsque Charles monterait sur le trône.

Mountbatten-Windsor est le nom de famille que le Palais a accepté d’accorder aux descendants « déroyalisés » de la reine nés de la lignée masculine à partir de 1960.

L’auteur royal Sally Bedell Smith a expliqué que la reine tenait à honorer son mari, le prince Philip – anciennement Philip Mountbatten – en incorporant officiellement son nom au cabinet.

Écrivant pour Vanity Fair, Mme Bedell Smith a déclaré: «À la suite de discussions entre ses secrétaires privés et ses ministres du gouvernement, une formule a émergé dans laquelle la famille royale continuerait à s’appeler« La maison et la famille de Windsor »mais les descendants« déroyalisés »de la reine – en commençant par tous les petits-enfants qui n’avaient pas la désignation de « altesse royale » adopteraient le nom de famille « Mountbatten-Windsor ».

“Ceux dans la ligne de succession immédiate, y compris tous les enfants de la reine, continueraient de s’appeler” Windsor “.”

Cependant, cette politique a été bouleversée lorsque la princesse Anne a signé son registre de mariage sous le nom de Mountbatten-Windsor, bien qu’elle n’utilise pas ce nom de famille dans sa vie professionnelle.

Pourtant, des sources ont également déclaré au Telegraph qu’Harry “n’avait jamais soulevé de problème” concernant le fait qu’Archie n’était pas un prince avant leur entretien avec Oprah Winfrey en mars.

Harry aurait été « catégorique » sur le fait que son fils « devrait être élevé sans titres comme ses cousins ​​Peter et Zara Phillips ».

Une autre source a également affirmé que Harry et Meghan “ne voulaient aucun titre pour leurs enfants”.

Cependant, Meghan a allégué qu’Archie avait été empêché d’avoir un tel titre et un statut de RHS lors de leur révélation explosive, ce qui signifie qu’il ne recevrait pas de sécurité financée par les contribuables.

Elle a déclaré: “Ils ne voulaient pas qu’il soit un prince ou une princesse, ne sachant pas quel serait le sexe, ce qui serait différent du protocole et (ont dit) qu’il n’allait pas recevoir de sécurité.”

La fureur aurait également déclenché la décision de Meghan et Harry de quitter la famille royale l’année dernière.

La firme n’a pas vu Archie depuis novembre 2019, alors que l’on pense que les Sussex ont partagé une photo du nouveau-né Lilibet avec leurs parents royaux sur WhatsApp.