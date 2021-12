Archie et Lilibet portent un coup dur alors que le prince George revendique un nouveau titre royal | Royale | Des nouvelles

Harry et Meghan n’ont pas «joué le jeu» avec Archie, selon un expert

Le fils aîné du prince William et Kate, huit ans, a été nommé l’enfant royal le plus populaire au monde. La recherche de Design Bundles a calculé les recherches mondiales sur Google et les hashtags Instagram pour 19 jeunes royaux du monde entier pour voir qui était le plus influent.

George, qui est troisième sur le trône de la monarchie britannique, est arrivé premier avec 693 535 hashtags Instagram et 203 000 recherches Google par mois, soit un total global de 896 535.

Sa sœur la princesse Charlotte, six ans, est juste derrière avec 537 592 hashtags Instagram et 148 000 recherches sur Google, soit un total de 685 592.

Le plus jeune enfant du duc et de la duchesse de Cambridge, le prince Louis, complète le top trois.

L’enfant de trois ans arrive en troisième position avec 305 813 hashtags Instagram et 64 000 recherches Google pour un total de 369 813.

Prince George a battu les jeunes royaux du monde entier pour revendiquer un nouveau titre (Image : GETTY/KENSINGTON PALACE)

Les fans de Sussex attendent toujours la sortie de la première photo de Lili (Image: MISAN HARRIMAN)

Le fils de Meghan Markle et du prince Harry, Archie, est le quatrième enfant royal le plus populaire, selon la recherche.

Le duc et la duchesse de Sussex ont quitté leurs fonctions royales l’année dernière et vivent maintenant en Californie avec leurs deux enfants Archie et Lili.

Archie, deux, accumule 94 963 hashtags sur Instagram et 24 000 recherches sur Google, soit un total global de 118 963.

La princesse Leonor d’Espagne, fille aînée du roi Felipe VI et de la reine Letizia, occupe la cinquième place.

LIRE LA SUITE: La reine annulera la promenade de Noël à cause des craintes de Covid

Les enfants de Cambridge sur leur photo officielle de carte de Noël 2021 (Image : KENSINGTON PALACE)

La recherche a révélé qu’il y avait 34 425 hashtags sur Instagram et 29 000 recherches Google, ce qui lui donne un chiffre combiné de 63 425.

La fille de Meghan et Harry, Lilibet Diana, née en juin, est à la sixième place.

Lili a déclenché 10 367 hashtags Instagram et 42 000 recherches sur Google, soit un total de 52 367.

Les fans de Sussex attendent toujours la sortie de la première photo du tot plus de six mois après son arrivée.

A NE PAS MANQUER

Après un an de chagrin et de regrets, la reine est toujours notre rocher [COMMENT]

Fête de Noël « virtuelle » de Meghan et Harry en famille [INSIGHT]

La reine prête à accueillir Noël à Windsor dans la bulle royale [ANALYSIS]

La princesse Leonor d’Espagne, la fille aînée du roi Felipe VI et de la reine Letizia, occupe la cinquième place (Image: GETTY)

Les filles de Peter et Autumn Phillips, Savannah et Isla, sont respectivement septième et huitième (Image: GETTY)

Les filles de Peter et Autumn Phillips, Savannah et Isla, sont respectivement septième et huitième.

Savannah, 10 ans, a généré 8 740 hashtags sur Instagram et 33 000 recherches Google, pour un total global de 41 740.

Isla, neuf ans, était juste derrière avec 8 724 hashtags Instagram et quelque 16 000 recherches sur Google lui donnant un score de 24 724.

La deuxième fille de Zara et Mike Tindall, Lena, trois ans, est neuvième avec un total de 22 293.

Lena, qui a sa sœur aînée Mia et son frère cadet Lucas, avait 293 hashtags Instagram et 22 000 recherches Google.

La princesse Amalia, qui vient de fêter ses 18 ans, complète le top 10.

Il y avait 9 515 hashtags sur Instagram et 4 400 recherches Google pour le royal néerlandais, avec un total global de 13 915.

Un porte-parole de Design Bundles a déclaré : « L’énorme présence en ligne de ces enfants royaux – des jeunes futurs rois et reines tels que le prince George et la princesse Leonor, aux enfants des célébrités royales les plus en vue du monde telles que le prince Harry et Meghan Markle – montre à quel point le monde est fasciné par chaque membre de ses familles royales.

« Ces enfants de la royauté représentent la prochaine génération et sont susceptibles de gagner de plus en plus d’influence à mesure qu’ils grandissent et assument une plus grande responsabilité publique dans leurs rôles. »