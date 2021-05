Archie fait une courte et douce camée dans l’émission de télévision Prince Harry – l’avez-vous repéré? | Royal | Nouvelles

L’apparition est susceptible de ravir les fans des Sussex car Archie a rarement été vu.

Dans sa série Apple TV + avec Oprah Winfrey, Harry a parlé de son enfance après avoir suggéré dans une récente interview de podcast que le prince Charles, la reine et le prince Philip avaient tous échoué en tant que parents.

Le duc a dit: “Mon père me disait quand j’étais plus jeune, il avait l’habitude de dire à William et à moi,” Eh bien c’était comme ça pour moi donc ça va être comme ça pour toi “.

“Cela n’a pas de sens.

“Ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir, bien au contraire – si vous avez souffert, faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que, quelles que soient les expériences négatives que vous avez vécues, vous pouvez le faire pour vos enfants. “