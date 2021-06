Archie Harrison «adore absolument» Lilibet Diana – un initié met en lumière un nouveau lien | Royale | Nouvelles

in

Lilibet Diana aura une «vie différente», selon un initié royal

Archie se comporte déjà comme le parfait grand frère avec Lilibet Diana, a suggéré la source. L’enfant de deux ans a accueilli sa petite sœur à la maison et lui aurait donné “beaucoup de bisous” depuis son arrivée.

Un initié a déclaré à Us Weekly : “Ils sont déjà rentrés chez eux à Montecito avec leur petite fille.

“Archie adore sa petite sœur et lui fait plein de bisous.

« Il l’a tenue avec l’aide de ses parents.

Faisant l’éloge du tout-petit, l’initié a ajouté qu’Archie était “un enfant si gentil et aimant et qu’il n’y a aucun problème de jalousie”.

Meghan, Harry et Archie ont accueilli Lilibet Diana le vendredi 4 juin, mais ont annoncé sa naissance au monde dans une déclaration partagée hier à 17 heures.

Archie ‘adore’ sa petite soeur, selon une source (Image: GETTY)

Archie, le fils de Meghan Markle et du prince Harry, est septième sur le trône (Image: GETTY)

Il disait: “C’est avec une grande joie que le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, accueillent leur fille, Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor, dans le monde.

“Lili est née le vendredi 4 juin à 11 h 40 sous les soins de confiance des médecins et du personnel du Santa Barbara Cottage Hospital de Santa Barbara, en Californie.

“Elle pesait 7 lb 11 oz. La mère et l’enfant sont tous deux en bonne santé et s’installent à la maison.”

La déclaration a ensuite expliqué la signification des noms choisis pour la première fille de Meghan et Harry.

Vendredi, Meghan Markle a donné naissance à Lilibet Diana (Image: GETTY)

Il disait : “Lili porte le nom de son arrière-grand-mère, Sa Majesté la reine, dont le surnom familial est Lilibet.

“Son deuxième prénom, Diana, a été choisi pour honorer sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles.

“C’est le deuxième enfant du couple, qui a également un fils de deux ans nommé Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

“Le duc et la duchesse vous remercient pour vos vœux chaleureux et vos prières alors qu’ils profitent de ce moment spécial en famille.”

Archie a été présenté au monde le 8 mai (Image: GETTY)

Meghan Markle et le prince Harry ont déménagé en Californie en 2020 (Image: GETTY)

Harry et Meghan ont également accompagné la déclaration officielle d’un message personnel de remerciement, indiquant : « Le 4 juin, nous avons été bénis par l’arrivée de notre fille, Lili.

“Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde.

“Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille.”

Tout comme sa sœur, Archie a reçu un nom plein de sens.

Archie est né à Londres en 2019 (Image: EXPRESS)

Comme expliqué par le duc et la duchesse de Sussex à la mi-2020 lors de la confirmation du nom de leur nouvelle organisation, Archewell, le nom d’Archie a ses racines dans le monde grec Archè.

Dans une déclaration dans laquelle ils ont parlé de leur nouvelle entreprise, Meghan et Harry ont déclaré: “Avant SussexRoyal, est venue l’idée d'”Arche” – le mot grec signifiant” source d’action “.

“Nous nous sommes connectés à ce concept pour l’organisation caritative que nous espérions créer un jour, et c’est devenu l’inspiration pour le nom de notre fils.

“Faire quelque chose de significatif, faire quelque chose qui compte.”

Meghan Markle et le prince Harry après avoir annoncé leurs fiançailles en novembre 2017 (Image : GETTY)

Archie et Lili occupent tous deux une position de premier plan dans la succession au trône.

Le premier-né des Sussex est actuellement septième sur le trône tandis que sa sœur est née en huitième position.

Cela signifie que sa naissance a poussé sur le trône plusieurs membres éminents et actifs du cabinet, dont la princesse Anne et le prince Edward.

Alors qu’ils sont dans la lignée du trône, Archie et Lili n’ont pas de titre royal mais seront éligibles pour devenir prince et princesse lorsque le prince Charles accédera au trône.