Archie Harrison ‘adore’ le cadeau de Noël inhabituel de la reine que Meghan Markle a demandé | Royale | Des nouvelles

En discutant avec désinvolture plus tôt cette année avec James Corden sur The Late, Late Show, le prince Harry a révélé que l’année dernière, la reine avait demandé quel serait le cadeau parfait pour son arrière-petit-fils, Archie. La duchesse de Sussex, a-t-il dit, a eu un moment d’ampoule et savait exactement quoi demander, ajoutant que son fils « l’adore ».

La reine, écoutant la suggestion de la mère d’Archie pour un cadeau inhabituel, a fait envoyer le cadeau de Noël au domicile du duc et de la duchesse de l’autre côté de l’étang dans l’État d’origine de Meghan, la Californie.

Le prince Harry, 37 ans, a laissé échapper que le couple royal avait demandé au monarque un gaufrier au nom de leur fils de deux ans.

Il a raconté au comédien britannique devenu animateur de chat qu’Archie penserait aux gaufres dès le matin depuis qu’il a reçu son cadeau.

Parlant du cadeau de la reine, il a dit à Corden: « Ma grand-mère nous a demandé ce qu’Archie voulait pour Noël, et Meg a dit un gaufrier.

« Alors elle nous a envoyé un gaufrier pour Archie.

« Alors, le petit-déjeuner maintenant, Meg compose un beau mélange biologique, dans le gaufrier, retournez-le, il sort.

« Il adore ça. Et maintenant j’ai des gaufres pour le petit déjeuner, un peu de yaourt, un peu de confiture sur le dessus. »

« Je ne sais pas si c’est la bonne chose à faire. Des baies, un peu de miel. »

LIRE LA SUITE: La bague de fiançailles en rubis de la princesse Margaret Rose avait une valeur sentimentale

La plus jeune membre de la famille Sussex n’a encore rencontré aucun de ses proches au Royaume-Uni, y compris son arrière-grand-mère la reine.

Il y avait beaucoup de spéculations quant à savoir si le duc et la duchesse feraient le voyage de retour au Royaume-Uni depuis leur domicile aux États-Unis, alimentés par les craintes pour la santé entourant la reine à l’approche de la période de Noël.

C’est aussi le premier Noël de la reine sans le prince Philip, décédé à l’âge de 99 ans en avril.

Des experts royaux ont affirmé que le monarque, 95 ans, souhaitait que le reste de la famille royale se trouve dans le domaine Queen’s Sandringham à Norfolk.

La reine a célébré Noël tranquillement avec feu le duc d’Édimbourg à Windsor l’année dernière en raison des restrictions COVID-19 en vigueur à l’époque.

La rédactrice en chef de Royal Central, Lydia Starbucks, a suggéré que la reine était ravie de réunir les membres supérieurs de la famille royale pour les célébrations festives de cette année.

Elle a déclaré au podcast de la publication: « Au cours des derniers jours, nous avons entendu dire que la reine aurait dit à la famille qu’elle était prête à tous les accueillir pour Noël.

« Cela m’a fait penser que quelqu’un s’est vraiment emporté et a dit dans le groupe WhatsApp de la famille: » oh, ne vous inquiétez pas pour nous, nous prendrons tous soin de nous cette année.

« Et elle m’a dit : ‘Oh, non non non, vous viendrez tous à moi.’

« Un peu coincé dans le Noël familial traditionnel. Mais nous comprenons, dans la mesure du possible, les Windsors seront tous ensemble à Noël en fonction de ce qui se passera avec la situation sanitaire actuelle. »