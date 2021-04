Archie Harrison manquera beaucoup au prince Philip, disent Meghan Markle et le prince Harry | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex a déclaré que son grand-père aura toujours une “place spéciale” dans son cœur, le cœur de sa femme et celui de son fils. Le prince Harry a décrit son grand-père comme un “homme de service, d’honneur et de grand humour”. Ils l’appelaient le “maître du barbecue” et la “légende des plaisanteries”.

Le couple a remercié le duc d’Édimbourg, au nom de leur fils Archie et de leur fille à naître, pour son “dévouement à Granny”, faisant référence à la reine.

Le duc de Sussex a ensuite félicité le prince Philip pour «être toujours lui-même».

Le prince Harry a également déclaré que «votre future arrière-petite-fille» se souviendrait également du duc d’Édimbourg, faisant référence à l’enfant à naître du couple.

Quelques heures après la mort de Philip vendredi, Meghan et Harry ont publié un bref hommage sur leur site Web Archewell.

La page d’accueil du site Web Archewell du couple disait: “À la mémoire de Son Altesse Royale le duc d’Édimbourg. 1921 – 2021.

“Merci pour votre service. Vous nous manquerez beaucoup.”

Sur leur site Web Archewell, le couple a également écrit: «Mon grand-père était un homme de service, d’honneur et de grand humour.

«Il était authentiquement lui-même, avec un esprit très vif.

«Bien que je puisse continuer, je sais que pour le moment, il dirait à nous tous, bière à la main, ‘Oh, continuez!’

«Alors, sur cette note, grand-père, merci pour votre service.

«Merci pour votre dévouement envers Granny et pour toujours être vous-même.

«Vous nous manquerez cruellement, mais vous vous souviendrez toujours – par la nation et le monde.

“Meghan, Archie et moi, ainsi que votre future arrière-petite-fille, aurons toujours une place spéciale pour vous dans nos cœurs.”