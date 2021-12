Archie Harrison surnommé «la rousse la plus mignonne» alors que les fans de Meghan Markle et du prince Harry s’évanouissent | Royale | Des nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont publié cette semaine une photo d’eux et de leurs jeunes enfants – Archie, deux ans, et bébé Lilibet. Prise dans la maison familiale californienne en été, elle a suscité toutes sortes de réactions à travers le monde. Un élément qui a particulièrement attiré l’attention des fans royaux est les cheveux rouge vif du garçon, que beaucoup ont dit trouver incroyablement mignons.

La journaliste américaine Erica Simon, partageant le portrait de famille sur son profil Twitter, a déclaré: « OMG! La photo de vacances du prince Harry et Megan Markle est tout.

« Archie est la plus mignonne des petites rousses et Lili est adorable comme sa maman. »

Des milliers de personnes aiment le tweet et des centaines ont rejoint la conversation, un utilisateur qualifiant l’image de « photo de l’année ».

Un autre tweet, de Pagan Trelawney, disait: « Les boucles rouge foncé d’Archie sont tout simplement trop mignonnes pour les mots! »

Lesley Abravanel a déclaré: « Le petit Archie et ses cheveux roux sont particulièrement précieux. »

LIRE LA SUITE: Royal Family LIVE: la dernière sortie de George, Charlotte et Louis envoie les fans dans la frénésie

Et Danielle C. Belton a écrit : « Je n’arrive pas à oublier les cheveux roux bouclés d’Archie et le sourire de Lili. »

La carte de vœux numérique des Sussex, semble-t-il, concernait uniquement leurs enfants. Avec Archie assis sur les genoux de Harry et Meghan soulevant Lilibet dans les airs, le couple ne pouvait pas avoir l’air plus heureux.

Leur message festif, à côté de la photo, disait : « Cette année 2021, nous avons accueilli notre fille, Lilibet, dans le monde.

« Archie a fait de nous une ‘Maman’ et un ‘Papa’, et Lili a fait de nous une famille. »

Un utilisateur se faisant appeler CultureVulture a ajouté : « La liberté et le bonheur leur vont bien !

Meghan, 40 ans, et le prince Harry, 37 ans, ont également utilisé leur carte de vœux pour répertorier les organisations qui ont bénéficié de leurs dons tout au long de l’année dernière.

Ils ont écrit: « Alors que nous attendons avec impatience 2022, nous avons fait des dons en votre nom à plusieurs organisations qui honorent et protègent les familles – de celles qui sont transférées d’Afghanistan aux familles américaines ayant besoin d’un congé parental payé. »

Et tandis que les cheveux roux d’Archie ont envoyé d’innombrables fans dans une frénésie, la carte de vacances leur a également donné quelque chose qu’ils attendaient depuis six mois.

Six mois après que le prince Harry et Meghan ont amené Lili au monde, ils ont finalement montré son visage.

La personne chargée de capturer le moment spécial était le photographe Alexi Lubomirski, qui a affirmé que cela avait été un « honneur » et un « privilège » de travailler à nouveau avec les Sussex, en déclarant: « C’est l’un de ces projets rares et spéciaux, celui-là a la chance d’en faire partie. »