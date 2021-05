Archie Harrison va profiter de ‘Zoom date’ avec la reine pour son 2e anniversaire – Expert | Royal | Nouvelles

Au milieu de la pandémie de coronavirus, le duc et la duchesse de Sussex devraient célébrer le jalon spécial de leur fils à huis clos cette année, mais ils devraient au moins s’enregistrer avec une partie de la famille royale. Parler à OK! magazine, Katie Nicholl a suggéré que l’une des «joies» de la reine est de voir Archie.

«Nous savons qu’Harry parle toujours régulièrement avec sa grand-mère et l’une des joies de la reine est de voir Archie.

“Je suis sûr qu’il y aura un appel Zoom avec elle lors de sa journée spéciale.”

Cette semaine, Meghan Markle a annoncé qu’elle publierait un livre pour enfants en juin sur les relations père-fils à travers la perspective des mères.

Son livre, The Bench, serait inspiré par le lien spécial entre son mari, le prince Harry, et leur bébé Archie.

Katie Nicholl a également suggéré au prince Harry de mettre de côté toutes les querelles fraternelles afin qu’Archie puisse profiter d’un appel à ses cousins, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Elle a dit: «Harry … a toujours voulu que ses enfants grandissent près de William et Kate.

«Ce serait son enfance avec ses propres cousins, Zara, Béatrice et Eugénie. Malheureusement, cela semble de plus en plus improbable pour Archie.

«On sait très peu à quel point les frères ont parlé ces derniers mois et quelle est la situation entre eux, mais j’ai du mal à imaginer que les Cambridge ne décrocheront pas au moins le téléphone le jour de l’anniversaire d’Archie.

LIRE LA SUITE: Meghan Markle publiera un livre pour enfants sur la relation Harry et Archie

Archie est sur le point de devenir un grand frère cet été, car Meghan enceinte aura bientôt une petite fille.